Duh, Petinggi Meta Masuk Daftar Buronan Pemerintah Rusia

MOSKOW - Petinggi Meta, Andy Stone masuk dalam daftar pencarian orang alias buronan pemerintah Rusia. Kabar yang beredar, juru bicara Meta itu disebut sengaja mengubah kebijakan untuk menyudutkan Rusia.

Dikutip dari QZ, Selasa (28/11/2023), Stone dilaporkan sudah menjadi buronan sejak Februari lalu. Dia disebut sengaja membiarkan Facebook dan Instagram mempublikasikan pidato kekerasan terkait invasi Rusia ke Ukraina, hingga gerakan Anti-Putin.

Kementerian Dalam Negeri Rusia lantas mengeluarkan daftar buronan Stone secara online pada Oktober kemarin. Diketahui Stone disebut sebagai biang keladi atas perubahan kebijakan sementara perusahaan.

Dalam laporan itu, kebijakan Meta yang diubah Stone memungkinkan kata-kata provokatif seperti 'Matilah Penjajah Rusia' dapat lolos ke platform media sosial mereka seperti Instagram dan Facebook. Belum lagi adanya ujaran kebencian untuk membunuh Presiden Putin.

Yang mencurigakan adalah, aturan yang dilanggar ini hanya berlaku di negara-negara tertentu, Armenia, Azerbaijan, Estonia, Georgia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, Rusia, Slovakia, dan Ukraina. Di sisi lain, Stone juga dianggap lepas tangan atas aturan tersebut.