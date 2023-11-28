Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

AI Mulai Hadir di WhatsApp, Bisa Apa Saja?

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |12:25 WIB
AI Mulai Hadir di WhatsApp, Bisa Apa Saja?
Teknologi AI di WhatsApp (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Kecerdasan buatan atau artificial Intelligence (AI ) sudah mulai diterapkan di WhatsApp. Meta selaku induk perusahaan aplikasi perpesanan tersebut memang berencana untuk memperkenalkan fungsionalitas obrolan bertenaga AI yang diharapkan dapat melampaui sekadar obrolan biasa.

Melansir situs Gizchina, Selasa (28/11/2023), saat ini, fungsionalitas AI di WhatsApp sendiri baru berjalan di Amerika Serikat yang mendukung interaksi berbahasa inggris.

Lantas, fungsionalitas apa saja yang dihadirkan lewat penerapan AI di WhatsApp ini? Berikut Okezone telah merangkum penjelasan selengkapnya.

1. Kehadiran Teman Obrolan Sepuasnya

Salah satu fitur utama AI di WhatsApp adalah keberadaan chatbotnya yang dirancang untuk menarik obrolan pada berbagai tingkatan. Dengan ini, pengguna dapat memulai obrolan bahkan saat tidak ada teman yang bisa dihubungi sekalipun. 

2. Obrolan dan Informasi Lebih Terpersonalisasi

Fitur lainnya dari AI di WhatsApp adalah obrolan dan informasi yang lebih terpersonalisasi. Pengguna dapat menyesuaikan obrolan atau pertanyaan yang diajukan dengan berbagai chatbot yang dikategorikan pada berbagai bidang. Misalnya, Pery ahli bot di bidang golf atau Max yang memiliki kemampuan di bidang memasak.

Halaman:
1 2
      
