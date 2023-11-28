5 Channel YouTube untuk Belajar Bahasa Inggris, Semua Level Ada!

JAKARTA - Bahasa Inggris menjadi bahasa universal yang sering digunakan sebagai bahasa Internasional. Kemajuan teknologi pun membuat penggunaan bahasa Inggris semakin sering digunakan.

Belakangan sempat viral seorang siswa kelas 2 SD yang sudah fasih berbahasa Inggris. Menariknya dia belajar itu semua dari YouTube.

YouTube sendiri memang memiliki banyak channel pendidikan, khususnya untuk belajar bahasa asing. Nah, kali ini Okezone Techno akan memberi lima rekomendasi channel YouTube yang cocok untuk belajar bahasa Inggris. Berikut ulasannya.

1. BBC Learning English

Kalau Anda suka belajar Bahasa Inggris lengkap dengan aksen khas orang Inggris, maka channel BBC Learning English sangat cocok untuk ditonton.

Di sini penonton akan diajarkan seputar pengucapan, tata bahasa, dan keterampilan dalam percakapan sehari-hari, lengkap dengan topik seputar budaya Inggris. Ada juga kompilasi video yang membahas soal kata-kata atau bahasa gaul yang sering didengar dalam film atau berita.

2. Oxford English Now

Channel ini menawarkan cara belajar bahasa Inggris dengan cepat, mudah dan menyenangkan. Anda akan menemukan pelajaran tata bahasa Inggris tentang kata kerja, kata ganti, bentuk lampau dan sekarang, dan banyak lagi.

Anda juga akan melihat banyak contoh, kuis, dan lainnya. Selain itu ada tingkat pelajaran yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kesulitannya.