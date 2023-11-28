Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Harga Motor Vario 125 Bekas, Mulai Rp7 Jutaan

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |13:36 WIB
Segini Harga Motor Vario 125 Bekas, Mulai Rp7 Jutaan
Ilustrasi untuk harga motor Vario 125 bekas (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Harga motor Vario 125 bekas kini memiliki daya tarik dengan angka yang menarik untuk dimiliki. Pasalnya di pasar motor bekas Tanah Air skuter matik satu ini memiliki harga yang sangat terjangkau.

Dengan segala keunggulan yang disematkan pabrikan, menjadikan skuter satu ini sangat laris dan populer dilahap konsumen. Penasaran berapa harga motor Vario 125 bekas? Simak ulasan satu ini untuk mengetahui informasi selengkapnya.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Selasa (28/11/2023) terkait segini harga pasaran motor Vario 125 bekas.

Segini Harga Motor Vario 125 Bekas 

Mengutip dari laman resmi Honda Cengkareng, produksi Vario 125cc pertama kali hadir dan diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2012 dengan nama Vario Techno 125 Helm-In CBS PGM-FI. Kemunculannya sontak direspon positif oleh warganet Tanah Air sehingga seiring berjalannya waktu kemudian Vario kembali di tahun 2015 dengan memproduksi unit terbaru VARIO 125 ESP.

Lalu tiga tahun berjalan popularitasnya mulai meningkat hingga pihak pabrikan membuat penyegaran kembali di tahun 2018 yang lebih sporty dan aerodinamis. Dari berbagai rangkaian generasi Vario 125, kini sudah banyak pilihan versi bekasnya yang bisa kamu cari, beli dan miliki.

Halaman:
1 2
      
