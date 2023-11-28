Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Akui Kalah Saing, Volkswagen akan PHK Karyawan

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |19:02 WIB
Akui Kalah Saing, Volkswagen akan PHK Karyawan
Volkswagen akan pecat karyawan (Foto: Istimewa)
A
A
A

MEREK otomotif ternama, Volkswagen, akan melakukan pengurangan karyawan dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan lantaran perusahaan kalah saing di pasar otomotif dunia.

Dilaporkan Autocar, Selasa (28/11/2023), CEO Thomas Schafer mengonfirmasi rencana tersebut. Dia menyebut belakangan ini performa Volkswagen cenderung stagnan, malah tidak meyakinkan di sejumlah negara.

Tak cuma itu, penjualan mobil listrik Volkswagen yang tidak sesuai ekspektasi. Mereka dianggap kurang menguasai persaingan saat ini.

"Kita harus mengatasi masalah kritis, termasuk masalah karyawan," jelas Thomas Schafer.

Langkah itu juga merupakan upaya Thomas Schafer untuk melakukan penghematan sebesar 10 miliar Euro atau sekitar Rp168 triliun.

"Bisnis seperti ini tidak akan cukup tanpa pemotongan yang nyata," jelas Thomas Schafer.

Halaman:
1 2
      
