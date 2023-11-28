Akui Kalah Saing, Volkswagen akan PHK Karyawan

MEREK otomotif ternama, Volkswagen, akan melakukan pengurangan karyawan dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan lantaran perusahaan kalah saing di pasar otomotif dunia.

Dilaporkan Autocar, Selasa (28/11/2023), CEO Thomas Schafer mengonfirmasi rencana tersebut. Dia menyebut belakangan ini performa Volkswagen cenderung stagnan, malah tidak meyakinkan di sejumlah negara.

BACA JUGA: Intip Mobil VW Kodok yang Digunakan di Pernikahan Nadya Mustika dan Iqbal Rosadi

Tak cuma itu, penjualan mobil listrik Volkswagen yang tidak sesuai ekspektasi. Mereka dianggap kurang menguasai persaingan saat ini.

"Kita harus mengatasi masalah kritis, termasuk masalah karyawan," jelas Thomas Schafer.

BACA JUGA: 105 Ribu Mobil Sukses Dilelang JBA Sepanjang 2023

Langkah itu juga merupakan upaya Thomas Schafer untuk melakukan penghematan sebesar 10 miliar Euro atau sekitar Rp168 triliun.

"Bisnis seperti ini tidak akan cukup tanpa pemotongan yang nyata," jelas Thomas Schafer.