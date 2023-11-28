10 Mobil Bekas Rp30 Juta Sampai Rp40 Jutaan yang Masih Layak Dibeli

Ilustrasi untuk mobil bekas Rp30 juta hingga Rp40 juta (Foto: MNC/Fadli)

JAKARTA- Yuk mari kulik-kulik 10 mobil bekas Rp30 juta sampai Rp40 jutaan yang masih layak dibeli untuk berbagai kebutuhan transportasi. Mobil bekas masih sangat menarik untuk dipertimbangkan oleh berbagai kalangan masyarakat.

Harga mobil bekas murah di kisaran Rp30 jutaan masih banyak ditemukan dengan beberapa varian. Produknya masih mudah dicari di berbagai bursa jual beli mobil.

Mobil murah di kisaran Rp30 jutaan yang menjadi pilihan mulai dari sedan hingga MPV Daihatsu, Honda, hingga Toyota tahun 2000an.

Merek asal Jepang cukup dominan dengan beberapa pilihan harga mobil-mobil bekas murah Rp30 jutaan dari merek lain.

Kualitas varian lawas diketahui dari kondisi rem, aki, hingga busi. Catatan perjalanan dari kekuatan mesin dari mobil murah juga wajib dipertimbangkan sebelum membeli.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (28/11/2023), terdapat 10 mobil bekas Rp30 juta sampai Rp40 jutaan yang masih layak dibeli.

1 Hyundai Accent 1.5 GLS 2000 harga mulai Rp31 juta

Mobil Hyundai Accent mulai diproduksi tahun 1995 silam. Tampilan Hyundai Accent termasuk yang bergaya dan tidak ketinggalan jaman.

Pada bagian interior, sedan ini memiliki tampilan interior yang cukup nyaman dan memiliki tampilan mobil yang cukup simple.

Beralih pada bagian mesinnya Hyundai Accent sendiri sudah didukung dengan mesin bertipe 1.5 liter injeksi dengan 4 silinder segaris 12 katup SOHC.

2 Toyota Vios 2004 harga mulai Rp35 juta

Toyota Vios hadir pada 2003 sebagai penganti posisi sedan Soluna. Saat debutnya di Indonesia, Vios dibekali dengan mesin 1NZ-FE 1.500 cc dengan pilihan transmisi 5 speed manual dan 4 speed matic.

Di Indonesia, sedan ini dijajakan dengan tipe E sebagai entry level dan tipe G sebagai pilihan mewah dengan ciri instrument digital. Sayangnya hanya pada varian G saja pilihan transmisi matik diberikan.

Generasi pertama Vios memiliki kode XP40, kiprahnya rampung pada 2007 dengan kehadiran generasi II.

3 Honda City 2001 harga mulai Rp30 jutaan

Honda City Type Z yang diperkenalkan sejak tahun 2000 ini menjadi penantang untuk melawan Suzuki Baleno dan Toyota Soluna di kelas sedan 1.500 cc.

Dibandingkan kompotitornya kala itu, City VTEC lah yang paling canggih, berkat Teknologi Variable Valve Timing and Lift Electronic Control (VTEC) menjadi andalan Honda yang dinilai lebih bertenaga namun irit konsumsi bahan bakar.

4 Ford Fiesta 2005 harga mulai Rp30 jutaan

Salah satu pilihan adalah mobil hatchback Ford Fiesta 2005. Mobil ini adalah mobil yang menggunakan mesin 1.4 duratec yang mampu melaju dengan kecepatan maksimal 166 km per jam.

Mobil ini terkenal irit bahan bakar dan mampu berakselerasi dengan baik.

5 Suzuki Futura 1996 (MPV) harga mulai Rp33 juta.

Suzuki Carry Futura berjaya di era 1990-an dan menjadi salah satu mobil terlaris. Mobil ini punya berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh kompetitornya saat itu.

Mobil ini adalah Suzuki Carry Futura yang merupakan mobil keluarga, mampu mengangkut penumpang hingga 9-10 orang.

Sebanyak 4 penumpang dapat duduk secara berhadapan di baris paling belakang atau baris ketiga. Di baris kedua, dapat diisi hingga 3 orang dan 2 orang lagi duduk di bagian depan.

6 Toyota Kijang Super 1998 (MPV) harga mulai Rp30 juta.

Toyota Kijang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 1975 silam. Baru pada 1986, generasi ketiga mobil tersebut diperkenalkan dengan nama Kijang Super.

Memasuki generasi ketiga, Toyota Kijang diperkenalkan dengan model short wheelbase (KF40 series) dan long wheelbase (KF50 series).

Toyota Kijang Super merupakan titik balik dalam konsep dasar Kijang, dimana awalnya memiliki visi sebagai kendaraan niaga lalu berubah menjadi mobil penumpang.