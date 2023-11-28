Captain Vincent Modifikasi Mercy Boxer E200 Tahun 1987 Jadi Full Mobil Listrik!

JAKARTA - Vincent Raditya, yang sebelumnya aktif sebagai pilot, kini juga dikenal sebagai konten kreator yang sering bereksperimen di dunia otomotif. Setelah berhasil mengkonversi mobil model Civic Wonder menjadi mobil listrik, kini dirinya mengambil tantangan baru dengan memodifikasi mobil Mercy Boxer E200 Tahun 1987.

Dalam videonya, Captain Vincent menjelaskan sejumlah perubahan yang signifikan telah dilakukannya pada mobil tersebut, mulai dari eksterior, interior, hingga penggunaan sistem penggeraknya.

Pada bagian eksterior, mobil ini menjalani transformasi total yang dimulai dari pengecatan yang dibantu bengkel White Gloss, penggantian Headlamp dengan sentuhan moderen kontemporer, yang memberikan kesan modern seperti mobil EV lainnya.

Tidak hanya itu, Captain Vincent juga memperhatikan bagian roda, dengan memasang Velg berukuran 255 ring 17 yang dipadukan dengan ban Pirelli Sin toraro P1, memberikan tampilan sporty sekaligus stabilitas yang lebih baik di perjalanan

Pada bagian interior, penambahan monitoring baterai dan GPS speedometer juga dilakukan dalam menyoroti aspek keselamatan modifikasi mobil ini. Capt Vincent juga menambahkan armrest untuk menambah kenyamanan pengemudi dan penumpang, serta memasang power window pada tiap kaca mobil Mercy Boxer E200 Tahun 1987.

Sistem penggerak pada mobil ini menggunakan motor brushless DC dengan daya 20 KW dan baterai lithium berkapasitas sekitar 17 KWH. Dengan menggunakan baterai ini, mobil modifikasi tersebut mampu mencapai jarak sekitar 65-70 KM setelah satu kali pengisian daya, tergantung pada penggunaan AC.