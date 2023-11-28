Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daihatsu Siapkan Mobil SUV Imut Tandingi Suzuki Jimny

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |10:36 WIB
Daihatsu Siapkan Mobil SUV Imut Tandingi Suzuki Jimny
Daihatsu siapkan SUV mungil untuk tandingi Suzuki Jimny (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Daihatsu berencana menghadirkan mobil SUV imut yang akan menandingi dengan Suzuki Jimny. Dilaporkan Drive, Selasa (28/11/2023), mobil anyar itu rencananya akan hadir pada awal 2024.

Nantinya mobil suv mungil baru dari Daihatsu itu akan diposisikan bersama mobil suv yang sudah ada sebelumnya, Daihatsu Taft. Diketahui Daihatsu Taft dihadirkan untuk bersaing dengan Suzuki Hustler.

"Mobil yang belum diberikan nama itu nantinya akan memiliki desain nyang terinspirasi dari Suzuki Jimny. Hanya saja ada beberapa perbedaan yang sangat besar," sebut Drive.

Perbedaan pertama adalah konstruksi mobil yang berbeda. Jika Suzuki Jimny merupakan mobil suv yang dibangun dari sasis ladder frame, maka mobil suv baru Daihatsu menggunakan sasis monokok.

Platform tersebut memaksimalkan teknologi baru yang sudah digunakan oleh mobil-mobil Daihatsu lainnya yakni Daihatsu New Globall Architecture (DNGA). Berbekal platform itu Daihatsu pernah sukses melawan Suzuki Hustler dengan Daihatsu Taft.

"Mobil suv mungil baru dari Daihatsu juga akan memiliki konsep yang berbeda karena ingin bisa memiliki kemampuan di dua medan jalan," jelas Drive.

Halaman:
1 2
      
