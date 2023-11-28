Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kapan Mobil Listrik Neta V Mulai Dirakit di Indonesia?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |07:58 WIB
Kapan Mobil Listrik Neta V Mulai Dirakit di Indonesia?
Mobil NETA V (Foto: Neta Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Pasar mobil listrik asal China di Indonesia terus berkembang. Para produsen pun beramai-ramai untuk memprodukso dan merakit mobil listrik di dalam negeri agar harganya semakin terjangkau.

Salah satu merek yang disinggung adalah Neta dari PT Neta Auto Indonesia. Nantinya produsen asal China itu akan mulai merakit mobil di Indonesia para kuartal kedua tahun 2024.

Kepastian itu datang setelah PT Neta Auto Indonesia resmi menandatangani kesepakatan bersama dengan perusahaan perakitan otomotif berbasis di Bekasi, Jawa Barat yakni PT Handal Indonesia Motor (HIM). Penandatanganan itu dilakukan di pabrik perakita PT HIM yang ada di kawasan Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat. 

Co-founder dan CEO NETA Auto, Zhang Yong, mengaku senang dan berterima kasih atas kerja sama itu. Dia mengatakan Indonesia bukan hanya pasar yang penting buat  NETA, namun juga memiliki potensi besar dalam perkembangan mobil listrik di tingkat global.

 

"Kami bersyukur karena NETA diterima dengan begitu positif oleh masyarakat Indonesia, dan kami merasa sangat terhormat dapat berkontribusi dalam mendukung transisi menuju mobilitas berkelanjutan di Indonesia. Penandatangan kesepakatan dengan PT HIM menjadi keseriusan kami selanjutnya untuk mengembangkan mobil listrik high-technology yang dirakit secara lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumen di tanah air," jelasnya. 

Proses perakitan lokal produk NETA di PT HIM akan diimplementasikan dalam bentuk completely knocked down (CKD) dan dijadwalkan akan dimulai pada kuartal kedua tahun 2024.

Telusuri berita ototekno lainnya
