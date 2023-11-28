HAYLOU Solar Pro Rilis W1 ANC, Harga, dan Cara Membeli

JAKARTA-HAYLOU dengan senang hati mempersembahkan inovasi terbarunya, HAYLOU Solar Pro Smartwatch dan HAYLOU W1 ANC Earbuds, yang akan secara resmi diluncurkan pada tanggal 28 November. Reputasi HAYLOU dalam menyediakan produk audio yang luar biasa telah dimulai sejak tahun 2015, dan terus mendapat pujian sebagai teman yang dapat Anda andalkan dalam membentuk gaya hidup sehat.

HAYLOU Solar Pro Smartwatch: Pendamping Utama Pergerakan Anda

HAYLOU Solar Pro Smartwatch menawarkan gaya sporty, daya tahan, dan teknologi terbaru masa kini. Dengan layar AMOLED 1,43 inci yang menakjubkan dan ketahanan berkelas militer, smartwatch ini cocok bagi mereka yang menginginkan kombinasi yang baik antara penampilan dan performa. Dilengkapi dengan fitur canggih, smartwatch ini menjadi teman terbaik bagi para pencinta olahraga yang mencari keseimbangan sempurna antara gaya dan fungsi.

HAYLOU adalah ahli dalam memberikan pengalaman audio yang menakjubkan. Dikenal dengan earphone TWS berkualitas tinggi, tahan lama, dan terjangkau, HAYLOU terus mengesankan dengan daya tahan baterai untuk penggunaan jangka panjang. Nikmati musik atau podcast favorit tanpa gangguan atau distorsi dengan TWS dari HAYLOU, mencerminkan dedikasi HAYLOU terhadap peningkatan kualitas dan keunggulan audio.

HAYLOU W1 ANC Earbuds: Gebrakan Teknologi Menuju Suara Hi-Fi yang Murni

HAYLOU W1 ANC Earbuds menyajikan kualitas audio terbaik dengan dynamic driver 10mm dan teknologi Knowles Balanced Armature. Earbuds ini memberikan suara Hi-Fi yang mengagumkan dengan pengurangan kebisingan canggih hingga -45dB ANC. Dengan peningkatan kejernihan suara menggunakan AI dan latensi rendah, HAYLOU menjamin pengalaman mendengarkan musik tanpa gangguan hingga 35 jam. Penyesuaian EQ, teknologi dual-channel, dan desain ergonomis menciptakan kombinasi gaya dan performa tinggi yang sempurna.