Pernah Tetiba HP Mati Sendiri? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

JAKARTA - HP mati sendiri disebabkan banyak faktor. Sebelum memutuskan membawa HP ke service center, cari tahu penyebabnya terlebih dahulu.

Bila Anda sering menggunakan powerbank, pastikan menggunakan produk terpercaya dan original. Begitu pula aksesoris HP seperti charger, dan kabel data. Pastikan tidak bermasalah, original dan support dengan HP yang Anda miliki.

Berikut beberapa penyebab HP sering mati sendiri dan cara mengatasinya.

Penyebab HP Mati Sendiri

1. Usia HP Sudah Tua

Usia HP yang sudah tua merupakan salah satu penyebab HP sering mati sendiri. Umumnya, usia HP lima tahun. Namun sebagian HP ada yang bertahan hingga 10 tahunan, tergantung penggunaan dan perawatan.

Tanda-tanda HP sudah tua bisa berupa layar bergaris, aplikasi sering crash, baterai cepat habis atau performanya melambat.

2. Overheat

Penyebab HP mati sendiri bisa karena chip CPU dan GPU mengalami overheat. Dua chip ini bisa dikatakan sebagai 'otak' dari HP supaya dapat beroperasi menjalankan berbagai aplikasi.

Apabila CPU hp dipaksa bekerja terlalu keras, bahkan sampai waktu cukup lama, dampaknya membuat performa hp rentan mati sendiri.

3. Penumpukan Cache

Cache yang jarang dibersihkan sangat berpengaruh terhadap fungsi HP. Cache adalah file sampah di HP yang biasanya dibiarkan begitu saja sampai menumpuk. Semakin sering Anda menggunakan HP, cache akan jadi lebih banyak. Akibatnya, aplikasi sering crash saat sedang digunakan.