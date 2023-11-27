Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Terbaru, Ini Daftar Perangkat Xiaomi yang Kebagian Update HyperOS Batch 2

Redaksi , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |13:40 WIB
Terbaru, Ini Daftar Perangkat Xiaomi yang Kebagian Update HyperOS Batch 2
HyperOS Xiaomi (Foto: Istimewa)
BEIJING - Diperkenalkan bersama dengan peluncuran Xiaomi 14 pada Oktober lalu, HyperOS diupdate secara bertahap di beberapa perangkat Xiaomi dalam beberapa waktu. Terbaru, Xiaomi telah mengumumkan perangkat lainnya yang masuk dalam daftar update HyperOS batch 2.

Dilansir dari situs Gizchina, Senin (27/11/2023), sebanyak 11 perangkat Xiaomi dikonfirmasi akan mendapat giliran update HyperOS berikutnya di China pada Desember 2023 mendatang. Perangkat tersebut mendapat update dalam versi pengembang HyperOS CN ROM Developer yang merupakan custom OS yang khusus ditujukan untuk pasar China.

Adapun 11 perangkat Xiaomi yang dimaksud sebagai berikut:

- Xiaomi 12S Ultra

- Xiaomi 12S Pro

- Xiaomi 12S

- Xiaomi 12 Pro

- Xiaomi 12

- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

- Redmi K50 Ultra

- Redmi K50 Gaming Edition

- Redmi K50 Pro

- Redmi K50

- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Awalnya, Xiaomi 12S tidak masuk dalam daftar perangkat yang akan mendapat giliran update HyperOS di China. Namun, juru bicara Xiaomi, Zhang GuoQuan akhirnya mengonfirmasi hal tersebut sebagai kesalahan setelah adanya perdebatan di komunitas pengguna.

