HOME OTOTEKNO TECHNO

Ganjar Pranowo Komitmen Terapkan Kemandirian Industri Digital

Redaksi , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |14:29 WIB
Ganjar Pranowo Komitmen Terapkan Kemandirian Industri Digital
Calon Presiden Ganjar Pranowo (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Nomor urut 3, Ganjar Pranowo menunjukkan komitmen dalam membangun industri digital demi menyokong Indonesia Emas 2045. Untuk mendukung komitmen tersebut, fokus Ganjar Pranowo dalam mendukung Indonesia Emas 2045 yaitu dengan percepatan pembangunan infrastruktur digital di Indonesia.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dau periode itu melihat potensi terkait ekonomi digital di Indonesia belum dikelola dengan baik. Karena itu, ia mempunyai keinginan kuat agar menjadikan ekonomi digital Indonesia lebih maju dan berkembang.

Ia juga bersama calon wakil presiden Mahfud MD, akan berkomitmen untuk menerapkan kemandirian industri digital di Indonesia.

"Meningkatkan porsi industri digital domestik dalam proses digitalisasi, termasuk penciptaan aplikasi nasional. Meningkatkan peran pelaku usaha dan produk domestik dalam aktivitas ekonomi digital termasuk e-commerce untuk mendukung perkembangan UMKM lokal," ucap Ganjar beberapa waktu lalu.

Ganjar Pranowo menekankan bahwa ekonomi digital memiliki potensi besar yang dapat diwujudkan melalui pengembangan yang serius. Sebagai hasilnya, salah satu program fokusnya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Indonesia.

Dalam kesempatan lain, Ganjar menyatakan bahwa dengan kehadiran internet yang cepat, ia yakin generasi muda Indonesia memiliki peluang besar untuk terus menciptakan dan berinovasi. Menurutnya, generasi muda Indonesia dapat bersaing di panggung digital global apabila infrastruktur yang memadai tersedia.

