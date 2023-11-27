Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rizky Billar Lelang BMW 320i, Intip Spesifikasinya

Redaksi , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |18:27 WIB
Rizky Billar Lelang BMW 320i, Intip Spesifikasinya
Rizky Billar lelang mobil untuk Palestina. (doc. Instagram: Billar)
A
A
A


JAKARTA - Baru-baru ini, Rizky Billar membuka lelang mobil kesayangannya yakni BMW 320i 2014 untuk membantu masyarakat di Palestina.

Suami Lesti Kejora itu mengumumkan lelang di akun Instagram pribadinya @rizkybillar. Lelang akan berlangsung selama satu Minggu dan dibuka dengan angka Rp250 Juta.

“Bismillah LELANG MOBIL ini RESMI saya buka ya di angka 250 juta untuk bidding awal. Silahkan menawar… LELANG AKAN SAYA BUKA SELAMA SEMINGGU,” tulis Billar melalui Instagramnya, Kamis (23/11/2023).

Halaman:
1 2 3
      
