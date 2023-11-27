NETA Hadirkan Mobil Listrik untuk Anak-anak, Berapa Harganya?

JAKARTA - NETA bakal meramaikan ajang Motor Expo yang akan digelar di Thailand pada 30 November-11 Desember 2023 dengan berbagai mobil listrik yang menarik. Salah satunya adalah NETA Kid yang dikhususkan untuk anak-anak.

Dilaporkan situs resmi Motor Expo, NETA Kid adalah mobil listrik berukuran kecil yang bentuknya mirip dengan NETA S. Sesuai target marketnya maka kemampuan NTEA Kid memang terbatas.

"Kecepatan rata-rata NETA Kid hanya mencapai 3 sampai 5 kilometer per jam. Mobil listrik ini cocok untuk anak-anak berumur tiga hingga delapan tahun," tulis situs resmi Motor Expo.

NETA sendiri mendandani mobil listrik mungil itu dengan sangat serius. Beberapa ornamen NETA Kid dibuat sangat mirip dengan NETA S. Contohnya jok mobil yang sporty.

"Berat mobil hanya 30 kilogram agar bisa dengan mudah dibawa. Mobil listrik mungil ini sudah bisa dipesan di pameran," terang situs resmi Motor Expo lagi.