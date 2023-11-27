Intip Fitur Creeping Function di Wuling BinguoEV, Apa Fungsinya?

JAKARTA – Mobil listrik Wuling BinguoEV dibekali dengan fitur kekinian yang memudahkan pengendaranya.

Produsen asal China itu menerapkan fitur Creeping Function pada kendaraan ramah lingkungan terbarunya. Apa itu?

Sebagai informasi, Creeping Fucntion merupakan fitur yang dapat membuat mobil melaju secara otomatis. Ini kerap ditemui pada mobil transmisi otomatis, di mana kendaraan akan melaju dengan sendirinya ketika pedal rem dilepas.

BACA JUGA:

Danang Wiratmoko selaku Product Planning Wuling Motors mengatakan hadirnya fitur Creeping Function ini dapat memudahkan pengguna BinguoEV. Mengingat pada sebagian besar mobil listrik yang beredar di Indonesia, harus menekan pedal gas baru bisa melaju.

“Kayak mobil matic pada umumnya. Jadi lebih nyaman aja kalau kita stop and go. Biasanya kan kalau mobil listrik itu harus ditekan pedal gasnya baru jalan, Binguo ini cukup lepas pedal rem saja sudah bisa jalan,” kata Danang saat ditemui di BSD, Tangerang, beberapa waktu lalu.

Kehadiran fitur Creeping Function ini membuat pengguna mobil listrik menjadi lebih mudah. Terlebih torsi besar dari motor listrik bisa diatur oleh teknologi tersebut sehingga tidak ada hentakan keras di akselerasi awal dari keadaan diam.

Fitur Creeping Function ini juga bermanfaat ketika berada di jalan tanjakan. Mobil tetap bisa melaju dengan sudut kemiringan tertentu dan bobot tertentu. Caranya hanya perlu menekan gas dari keadaan diam lalu melepas pedalnya dan mobil akan berjalan sendiri.

BACA JUGA:

“Memang kalau di tanjakan itu ada batasnya. Itu kan kita coba di tanjakan parkir basement kira-kira (10-15 derajat), segitu lah sudut kemiringannya. Tapi gasnya harus diinjak dulu untuk mematikan fitur parkir otomatisnya,” ujar Danang.