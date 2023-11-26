Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Paten Kacamata Pintar Samsung Bocor, Punya Nama Samsung Glasses

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |15:33 WIB
Paten Kacamata Pintar Samsung Bocor, Punya Nama Samsung Glasses
Ilustrasi Samsung Glasses (Foto: Istimewa)
A
A
A

LONDON - Samsung ternyata sedang menggarap kacamata pintar. Laporan ini terungkap setelah paten produk tersebut bocor ke publik. 

Seperti diketahui, sejumlah produsen teknologi memang sudah gencar memproduksi kacamata pintar, seperti halnya Meta, Google, hingga Apple. 

Kini Samsung pun tidak mau ketinggalan. Dikutip dari Techradar, Minggu (26/11/2023), Samsung telah mengajukan paten Samsung Glasses sebagai merek dagang di Inggris. Namun paten ini justru bocor ke tangan UploadVR melalui Android Central.

Dalam paten terdapat deskripsi kategori yang dicakup produk, meliputi virutal reality (VR), augmented reality (AR), headphone, smartphone, dan kacamata pintar. Ini juga mencakup banyak hal lainnya.

Dengan dukungan VR berarti produk dapat menyajikan pengalaman digital yang sepenuhnya tertutup. Sementara dengan dukungan AR dapat melihat dunia nyata dengan grafik digital yang dilapis di atasnya.

Meski demikian masih harus dilihat ke kategori mana Samsung Glasses akan masuk. Yang jelas perusahaan tersebut sedang mengerjakan beberapa produk berbeda yang menawarkan teknologi ini.

Samsung sendiri telah mengonfirmasi bahwa mereka juga sedang menyiapkan headset XR untuk menyaingi Apple Vision Pro, namun diperkirakan baru akan muncul pada tahun 2024 nanti. Jadi kita tunggu saja perkembangan kabarnya.

(Saliki Dwi Saputra )

      
