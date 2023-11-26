Infinix Hot 40i Lolos TKDN, Kapan Masuk Indonesia?

JAKARTA - Ponsel Infinix Hot 40 dan Hot 40i nampaknya tidak akan lama lagi akan hadir di Indonesia. Pasalnya baru-baru ini ponsel tersebut sudah lolos TKDN di database Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Dalam pantauan Okezone Techno, Minggu (26/11/2023), di situs P3PN Kemenperin, tampak Infinix Hot 40i sudah mengantongi TKDN sebesar 35,95% dengan nomor model X6850.

Sayangnya, tidak diketahui kapan ponsel ramah di budget itu akan segera meluncur di Indonesia. Namun demikian tidak banyak bocoran yang terungkap untuk Infinix Hot 40 dan Hot 40i.

Namun dikutip dari Gizchina, Minggu (26/11/2023), Infinix Hot 40 series akan mengadopsi chipset MediaTek Helio G88 dan GPU ARM Mali G52. Perangkat tersebut berjalan di sistem operasi Android 13, lengkap dengan layar FHD+ 1080x2460 piksel.

Infinix kabarnya akan membekali ponsel ini dengan pengisian cepat 33W dan konektivitas Bluetooth 5.0. Untuk pencurannya sendiri baru akan lebih dulu dilakukan di pasar benua Afrika pada 9 Desember 2023.

Sekadar informasi, seri sebelumnya yakni Hot 30 dan Hot 30i meluncur di Indonesia pada Mei 2023. Saat itu ponsel tersebut dijual dengan harga di bawah Rp2 jutaan.

Melihat siklus tersebut, besar peluang jika Hot 40 dan Hot 40i akan mengulang pola yang sama di kuartal pertama 2024, atau bahkan lebih cepat.

(Saliki Dwi Saputra )