Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

ASUS Kenalkan Laptop Layar Ganda Terbaru Zenbook Pro 14 Duo OLED

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |12:54 WIB
ASUS Kenalkan Laptop Layar Ganda Terbaru Zenbook Pro 14 Duo OLED
Laptop Zenbook Pro 14 Duo OLED (Foto: Saliki Dwi Saputra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - ASUS kembali menghadirkan generasi terbarunya Zenbook Pro Duo Series pada Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VU). Perangkat ini sudah mengadopsi layar ASUS Lumina OLED dengan refresh rate 120Hz, dan prosesor Intel generasi ke-13.

Zenbook Pro 14 Duo OLED mampu menampilkan resolusi 2,8K 120Hz dan dilengkapi dengan berbagai fitur, teknologi, serta inovasi canggih. Sehingga layarnya dapat menampilkan kualitas visual dengan warna yang kaya, akurat, sekaligus tidak membahayakan kesehatan mata.

 

ASUS Lumina OLED juga dapat menampilkan color gamut 100% DCI-P3 dan telah memperoleh sertifikasi PANTONE Validated Display. Layarnya juga sudah mengantongi sertifikasi dari TÜV Rheinland.

Sesuai dengan namanya, Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VU) merupakan laptop 14-inci yang menggunakan desain layar ganda. Layar keduanya yaitu ScreenPad Plus punya ukuran 12,7-inci dan resolusi 2880x864 pixel. Layar ini juga mendukung penggunaan ASUS Pen 2.0 dan mendukung fitur ScreenXpert untuk memudahkan multitasking. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/57/2981037/zenbook_14_oled-wokl_large.jpg
ASUS Hadirkan Laptop OLED Tertipis dan Teringan Zenbook 14 OLED dan Zenbook S 13 OLED
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/57/2980665/asus_zenbook_duo_launch-QPGw_large.jpg
ASUS Resmi Luncurkan Zenbook DUO Laptop Dual-Screen OLED Terbaik Bertenaga AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/57/2976311/asus-zenbook-duo-laptop-dua-layar-touchscreen-yang-hadirkan-performa-maksimum-6zTzrZaKFD.jpg
ASUS Zenbook DUO, Laptop Dua Layar Touchscreen yang Hadirkan Performa Maksimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/18/57/2006181/asus-zenbook-terbaru-dengan-fitur-numpad-ini-spesifikasi-dan-harganya-V7shSS9Aws.jpeg
Asus ZenBook Terbaru dengan Fitur Numpad, Ini Spesifikasi dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/17/16/2005816/asus-zenbook-ux333fn-definisi-baru-laptop-ringkas-berdesain-inovatif-BV5YY2R5zg.jpg
ASUS ZenBook UX333FN: Definisi Baru Laptop Ringkas Berdesain Inovatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/14/57/1977791/asus-zenbook-pro-15-dibekali-fitur-screenpad-pertama-di-indonesia-fkQ2LGruwD.jpg
Asus ZenBook Pro 15 Dibekali Fitur ScreenPad, Pertama di Indonesia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement