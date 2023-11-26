ASUS Kenalkan Laptop Layar Ganda Terbaru Zenbook Pro 14 Duo OLED

JAKARTA - ASUS kembali menghadirkan generasi terbarunya Zenbook Pro Duo Series pada Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VU). Perangkat ini sudah mengadopsi layar ASUS Lumina OLED dengan refresh rate 120Hz, dan prosesor Intel generasi ke-13.

Zenbook Pro 14 Duo OLED mampu menampilkan resolusi 2,8K 120Hz dan dilengkapi dengan berbagai fitur, teknologi, serta inovasi canggih. Sehingga layarnya dapat menampilkan kualitas visual dengan warna yang kaya, akurat, sekaligus tidak membahayakan kesehatan mata.

ASUS Lumina OLED juga dapat menampilkan color gamut 100% DCI-P3 dan telah memperoleh sertifikasi PANTONE Validated Display. Layarnya juga sudah mengantongi sertifikasi dari TÜV Rheinland.

Sesuai dengan namanya, Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402VU) merupakan laptop 14-inci yang menggunakan desain layar ganda. Layar keduanya yaitu ScreenPad Plus punya ukuran 12,7-inci dan resolusi 2880x864 pixel. Layar ini juga mendukung penggunaan ASUS Pen 2.0 dan mendukung fitur ScreenXpert untuk memudahkan multitasking.