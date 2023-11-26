Samsung Galaxy S24 Ultra akan Bawa DNA Galaxy Note Series, Apa Itu?

JAKARTA - Bocoran soal Samsung Galaxy S24 Ultra semakin santer terdengar. Teranyar ponsel flagship ini dikabarkan akan membawa DNA dari Galaxy Note Series. Apa itu?

Melansir Forbes, Minggu (26/11/2023), Samsung Galaxy S24 Ultra yang meluncur Januari 2024 mendatang akan menyempurnakan teknologi klasik dari Galaxy Note Series.

Samsung kabarnya bakal menggantikan desain layar melengkung dengan layar datar untuk memberikan pengalaman S-Pen yang lebih baik serta juga memiliki antarmuka lebih nyaman.

Bocoran menunjukkan sejumlah keunggulan S24 Ultra lainnya, termasuk kurangnya pulau kamera isolasi untuk lima lensa, tombol volume dan daya yang selalu berguna di tepi kanan.

Dikatakan, Samsung Galaxy S24 Ultra dan S-Pen bakal diluncurkan pada awal tahun 2024 di acara “Galaxy Unpacked” yang diperkirakan akan diadakan pada 17 Januari. Kita tunggu saja.

Perlu diketahui bahwa ini bukan bocoran pertama Galaxy S24 Series. Sebelumnya juga telah banyak bocoran tentang smartphone ini termasuk tentang spesifikasi dapur pacunya.