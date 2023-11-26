Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Samsung Galaxy S24 Ultra akan Bawa DNA Galaxy Note Series, Apa Itu?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |09:16 WIB
Samsung Galaxy S24 Ultra akan Bawa DNA Galaxy Note Series, Apa Itu?
A
A
A

JAKARTA - Bocoran soal Samsung Galaxy S24 Ultra semakin santer terdengar. Teranyar ponsel flagship ini dikabarkan akan membawa DNA dari Galaxy Note Series. Apa itu?

Melansir Forbes, Minggu (26/11/2023), Samsung Galaxy S24 Ultra yang meluncur Januari 2024 mendatang akan menyempurnakan teknologi klasik dari Galaxy Note Series.

Samsung kabarnya bakal menggantikan desain layar melengkung dengan layar datar untuk memberikan pengalaman S-Pen yang lebih baik serta juga memiliki antarmuka lebih nyaman.

Bocoran menunjukkan sejumlah keunggulan S24 Ultra lainnya, termasuk kurangnya pulau kamera isolasi untuk lima lensa, tombol volume dan daya yang selalu berguna di tepi kanan.

Dikatakan, Samsung Galaxy S24 Ultra dan S-Pen bakal diluncurkan pada awal tahun 2024 di acara “Galaxy Unpacked” yang diperkirakan akan diadakan pada 17 Januari. Kita tunggu saja.

Perlu diketahui bahwa ini bukan bocoran pertama Galaxy S24 Series. Sebelumnya juga telah banyak bocoran tentang smartphone ini termasuk tentang spesifikasi dapur pacunya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/57/2970257/bulan-depan-samsung-galaxy-s23-segera-dapat-pembaruan-fitur-ai-asik-evc5p6TEVX.jpg
Bulan Depan Samsung Galaxy S23 Segera Dapat Pembaruan Fitur AI, Asik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/07/57/2966812/gagal-uji-ketahanan-samsung-galaxy-s24-hancur-setelah-satu-kali-dijatuhkan-G0Ai65CrAS.jpg
Gagal Uji Ketahanan, Samsung Galaxy S24 Hancur Setelah Satu Kali Dijatuhkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/57/2964880/7-fitur-berteknologi-ai-di-samsung-galaxy-s24-series-ini-daftarnya-v4Rd4jdbQA.jpg
7 Fitur Berteknologi AI di Samsung Galaxy S24 Series, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/57/2957207/daftar-hp-samsung-adopsi-galaxy-ai-apa-saja-dejvKndfgy.jpg
Daftar HP Samsung Adopsi Galaxy AI, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/57/2957052/ini-alasan-samsung-berikan-chipset-berbeda-untuk-galaxy-s24-s24-dan-s24-ultra-sj8hlFbghE.jpg
Ini Alasan Samsung Berikan Chipset Berbeda untuk Galaxy S24, S24+, dan S24 Ultra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/57/2956507/unboxing-samsung-galaxy-s24-series-apa-saja-yang-didapat-dari-smartphone-terbaru-samsung-h85aTbCPNv.jpg
Unboxing Samsung Galaxy S24 Series, Apa Saja yang Didapat dari Smartphone Terbaru Samsung?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement