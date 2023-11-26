Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Daftar Password Paling Banyak Digunakan di Tahun 2023, Pernah Pakai?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |18:49 WIB
Daftar Password Paling Banyak Digunakan di Tahun 2023, Pernah Pakai?
Password paling banyak digunakan (Foto: Istimewa)
PARA peneliti dari perusahaan keamanan siber NordPass merilis 200 password paling umum edisi tahun 2023. Dengan banyaknya pengguna, password ini juga dicap sebagai password terburuk sepanjang tahun.

Saking buruknya keamanan password tersebut, NordPass mencatat bahwa daftar 10 teratas dapat dipecahkan dalam waktu kurang dari satu detik. Password bahkan bisa dibobol menggunakan alat brute force sederhana.

Sebagaimana dilansir dari Techspot, Minggu (26/11/2023), masih seperti tahun sebelumnya, di tahun 2023 ini password dengan angka berurutan masih menjadi yang terburuk. Pilihan seperti "123456", "12345678", "123456789", "1234", "12345", 123, dan "1234567890" mendominasi 10 besar.

Password dengan dominasi huruf dan angka seperti "Aa123456" juga menjadi salah satu yang paling banyak digunakan. Selanjutnya ada password berupa "password" dan "Password" dengan huruf kapital "P" berada di peringkat ke-15.

Password lainnya yang paling umum tahun ini adalah "admin" yang merupakan password default di banyak perangkat. NordPass menemukan 4.008.850 kasus, hanya dikalahkan oleh angka satu sampai enam yang digunakan oleh lebih dari 4,5 juta pengguna dalam sampel.

