HOME OTOTEKNO TECHNO

Hacker China Curi Desain Chip Semikonduktor Belanda

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |17:23 WIB
Hacker China Curi Desain Chip Semikonduktor Belanda
Hacker curi desain chip semikonduktor Belanda (Foto: Istimewa)
SEKELOMPOK hacker asal China ketahuan meretas sistem keamanan perusahaan chip semikonduktor asal Belanda dan mencuri desain rancangannya. Menariknya lagi, aksi peretasan sebenarnya sudah berlangsung cukup lama.

Sebagaimana dilansir dari Toms Hardware, Minggu (26/11/2023), para hacker diam-diam mengintip rahasia dapur perusahaan bernama NXP itu selama lebih dari dua tahun, sejak akhir tahun 2017 hingga awal tahun 2020.

Selama periode ini, para peretas bersembunyi menggunakan alat mirip ChimeRAR di jaringan perusahaan dan dilaporkan mencuri kekayaan intelektual, termasuk desain chip semikonduktor tanpa dicurigai oleh perusahaan.

Untuk membobol NXP, para hacker awalnya menggunakan kredensial dari kebocoran data sebelumnya di platform seperti LinkedIn atau Facebook dan kemudian menggunakan serangan brute force untuk menebak kata sandinya.

Mereka juga mengabaikan tindakan otentikasi ganda dengan mengubah nomor telepon dan bersabar hanya memeriksa data baru untuk dicuri setiap beberapa minggu, dan kemudian menyelundupkan data tersebut menggunakan file terenkripsi lalu mengunggahnya ke layanan penyimpanan cloud online, seperti Microsoft OneDrive, Dropbox, dan Google Drive.

Untuk diketahui, NXP adalah pemain utama di pasar semikonduktor global dan sangat berpengaruh setelah mengakuisisi sebuah perusahaan asal Amerika Serikat bernama Freescale pada tahun 2015.

NXP dikenal karena mengembangkan chip Mifare yang aman untuk transportasi umum di Belanda, tetapi juga untuk elemen keamanan untuk iPhone, yaitu Apple Pay. Dengan adanya kasus pencurian ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya replikasi desain.

(Saliki Dwi Saputra )

      
