Awas, Ganti Ukuran Ban Motor Sembarangan Bisa Berakibat Fatal!

JAKARTA - Mengganti ban sepeda motor disarankan tidak boleh sembarangan, terutama saat memilih ukuran ban. Pasalnya salah-salah hal ini bisa berakibat fatal.

Seketahui, saat ini sepeda motor memiliki ukuran ban yang sangat beragam, terutama motor matik. Jika sedekade lalu, motor matik mengguakan roda ukuran 14 inci, tapi sekarang sudah tersedia beragam ukuran, seperti 12, 13, hingga 16 inci.

Ukuran ban yang digunakan standar pabrik juga beragam, sehingga membuat pemilik sepeda motor perlu memahaminya. Pasalnya, ada dampak buruk yang bisa ditimbulkan saat mengganti ban motor tidak sesuai standar.

“Kalau ban gak standar biasanya buat harian cenderung kurang stabil, terutama yang depan diubah menjadi lebih kecil. Kalau dibesarin juga ada dampak buruknya, jadi agak lebih berat tarikannya,” kata Amin, mekanik Planet Ban kepada iNews Media Group.

Namun, Amin mengatakan modifikasi pada ban, baik diubah menjadi ukuran lebih kecil atau lebih besar bisa dilakukan. Tapi, ukurannya tidak boleh jauh dari standar pabrik demi menjaga keamanan.

“Selama ukurannya masih dekat dengan ukuran standar atau aslinya saat di-upsize, masih aman saja. Kecuali kalau sudah berlebihan, misal standarnya 90/90 dikasih 120/90 itu sudah berlebihan. Malah bahaya,” ujarnya.