Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Awas, Ganti Ukuran Ban Motor Sembarangan Bisa Berakibat Fatal!

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |07:21 WIB
Awas, Ganti Ukuran Ban Motor Sembarangan Bisa Berakibat Fatal!
Tips mengganti ban motor (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Mengganti ban sepeda motor disarankan tidak boleh sembarangan, terutama saat memilih ukuran ban. Pasalnya salah-salah hal ini bisa berakibat fatal.

Seketahui, saat ini sepeda motor memiliki ukuran ban yang sangat beragam, terutama motor matik. Jika sedekade lalu, motor matik mengguakan roda ukuran 14 inci, tapi sekarang sudah tersedia beragam ukuran, seperti 12, 13, hingga 16 inci.

Ukuran ban yang digunakan standar pabrik juga beragam, sehingga membuat pemilik sepeda motor perlu memahaminya. Pasalnya, ada dampak buruk yang bisa ditimbulkan saat mengganti ban motor tidak sesuai standar.

“Kalau ban gak standar biasanya buat harian cenderung kurang stabil, terutama yang depan diubah menjadi lebih kecil. Kalau dibesarin juga ada dampak buruknya, jadi agak lebih berat tarikannya,” kata Amin, mekanik Planet Ban kepada iNews Media Group.

Namun, Amin mengatakan modifikasi pada ban, baik diubah menjadi ukuran lebih kecil atau lebih besar bisa dilakukan. Tapi, ukurannya tidak boleh jauh dari standar pabrik demi menjaga keamanan.

“Selama ukurannya masih dekat dengan ukuran standar atau aslinya saat di-upsize, masih aman saja. Kecuali kalau sudah berlebihan, misal standarnya 90/90 dikasih 120/90 itu sudah berlebihan. Malah bahaya,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173699/ban_motor-bDuM_large.jpg
Ban Bocor Samping Tak Bisa Ditambal, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/53/3080797/ban_motor_listrik_meluncur_di_imos_2024-49Ja_large.jpg
Ban Khusus Motor Listrik Meluncur di IMOS 2024, Ini Bedanya Dibanding Konvensional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/53/3008433/ban-belakang-motor-lebih-cepat-botak-dibandingkan-ban-depan-mitos-atau-fakta-n9UyF8ub3b.jpg
Ban Belakang Motor Lebih Cepat Botak Dibandingkan Ban Depan, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/53/2987217/kenapa-ban-belakang-motor-lebih-cepat-habis-cek-jawabannya-di-sini-1VbHUuTADj.jpeg
Kenapa Ban Belakang Motor Lebih Cepat Habis? Cek Jawabannya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/53/2953331/ternyata-ini-penyebab-ban-tubeless-sering-kempes-IOs03XBiiM.jpg
Ternyata Ini Penyebab Ban Tubeless Sering Kempes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/53/2884184/12-tips-merawat-ban-motor-agar-awet-dan-aman-saat-berkendara-qzeEQf6P47.jpeg
12 Tips Merawat Ban Motor Agar Awet dan Aman Saat Berkendara
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement