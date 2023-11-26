Ini Lampu Merah Terlama di Indonesia, Kenapa Durasinya Berbeda-beda?

JAKARTA - Lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas atau yang biasa dikenal lampu merah hadir untuk membantu kondisi lalu lintas suatu jalan agar lebih tertib dan teratur. Namun tahukah Anda di mana lampu merah dengan durasi paling lama di Indonesia?

Seperti diketahui, penetapan lampu merah masuk dalam regulasi terkait keberadaan lampu lalu lintas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Umumnya waktu normal durasi tunggu lampu merah berkisar 20-120 detik untuk setiap arah. Sementara untuk lampu hijau bisanya berlangsung lebih cepat.

Nah, durasi lampu merah biasanya akan berbeda-beda di tiap wilayah atau daerah. Pasalnya penentuan durasi itu dilakukan melihat seberapa banyak volume kendaraan yang sering melalui jalan tersebut.

Lantas, di mana saja lampu merah terlama yang ada di Indonesia? Berikut Ulasan Okezone Otomotif.

1. Lampu Merah Kiaracondong, Bandung

Lampu merah dengan durasi terlama di Indonesia di tempati oleh persimpangan Kiaracondong di Bandung.Durasi lampu merah di persimpangan ini mencapai 720 detik atau sekitar 12 menit, dengan durasi lampu hijau selama 97 detik.

Saking lamanya lampu merah di simpang Kiaracondong-Soekarno Hatta, beberapa waktu yang lalu simpang tersebut viral di media sosial sehingga muncul julukan lucu dari para masyarakat, seperti ‘Lampu Merah Penguji Iman’, ‘Lampu Merah Perenggut Masa Muda’, dan ‘Lampu Merah Terlama di Indonesia’.