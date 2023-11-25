Laporan: Mantan Karyawan Apple Banyak yang Hijrah ke Google

JAKARTA - Karyawan Apple ternyata memilih bekerja untuk Google setelah resmi hengkang dari kantor yang yang didirikan Steve Jobs itu.

Menurut laporan Linkedin, seperti dilaporkan Hindustan Times, Sabtu (25/11/2023), data tersebut diolah dengan cara meneliti jejak karier orang-orang yang saat ini bekerja di perusahaan teknologi ternama seperti Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, IBM, Tesla, Oracle, Netflix, Nvidia, Salesforce, Adobe, Intel dan Uber.

Dari situ ternyata ada kesamaan dimana rata-rata seluruh karyawan yang bekerja di berbagai perusahaan teknologi ternama itu ternyata hanya berkutat di situ-situ saja.