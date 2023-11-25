Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Laporan: Mantan Karyawan Apple Banyak yang Hijrah ke Google

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |09:50 WIB
Laporan: Mantan Karyawan Apple Banyak yang Hijrah ke Google
Ilustrasi karyawan. (Doc. Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Karyawan Apple ternyata memilih bekerja untuk Google setelah resmi hengkang dari kantor yang yang didirikan Steve Jobs itu.

Menurut laporan Linkedin, seperti dilaporkan Hindustan Times, Sabtu (25/11/2023), data tersebut diolah dengan cara meneliti jejak karier orang-orang yang saat ini bekerja di perusahaan teknologi ternama seperti Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, IBM, Tesla, Oracle, Netflix, Nvidia, Salesforce, Adobe, Intel dan Uber.

 BACA JUGA:

Dari situ ternyata ada kesamaan dimana rata-rata seluruh karyawan yang bekerja di berbagai perusahaan teknologi ternama itu ternyata hanya berkutat di situ-situ saja.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/16/3182260/apple-OJ1l_large.jpg
Apple Sematkan AI di Fitur Siri pada Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/16/3169703/apple-LNv5_large.jpg
Eksekutif AI Apple Dikabarkan Mundur, Ramai-Ramai Pindah ke Meta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/16/3168253/apple-LPsY_large.jpg
Apple Digugat Penulis karena Pakai Buku Bajakan Latih Sistem AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/57/3165079/apple-ldDF_large.jpg
Apple Disebut Bakal Gunakan Gemini untuk Tenagai Siri Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/57/3163022/elon_musk-tz1i_large.jpg
Kisruh Apple dan Musk Gara-Gara Grok dan X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/57/3161802/apple-3jXF_large.jpg
Apple Intelligence Bakal Gunakan GPT-5 di iOS 26 Sebelum Akhir 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement