HOME OTOTEKNO TECHNO

Kabar Merger dengan XL Axiata, Smartfren Singgung 6G

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |19:49 WIB
Kabar Merger dengan XL Axiata, Smartfren Singgung 6G
Ilustrasi 6G. (Doc. Freepik)
JAKARTA - Kabar merger Smartfren dan XL Axiata kembali berhembus, artinya jika berhasil maka operator Tanah Air akan kembali ramping menjadi tiga pemain besar.

Merespons hal itu, Merza Fachys, Presiden Direktur Smartfren, menjelaskan jika pihaknya juga menanti kabar tersebut, dan tentu terbuka untuk melakukan merger.

"Ini berita yang dinanti, sepertinya sama saya juga menantinya. Kita melihat ini sebuah proses yang sedang berjalan. Seperti orang mau nikah lah, sebelumnya ada colak-colek, taaruf dulu, kalau memang nantinya jodoh maka terjadi (merger), informasinya saya belum punya, tentu manajemen juga sangat berharap terjadi," kata Merza, disela paparan publik, kemarin.

Lebih lanjut Merza menjelaskan, apabila merger terjadi maka tidak hanya sumber finansial saja yang mampu mengakselerasi kinerja perusahaan.

"Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, kita tahu sebentar lagi 6G akan datang. Butuh sumberdaya yang lebih besar, bukan sumber daya finansial saja. Tapi sebagai industri selular penguasaan sepekturm menjadi sangat penting," jelas lebih lanjut.

Disamping itu menurut Merza pemerintah sebagai pengelola sepektrum juga tengah menghadapi kendala, dimana sumberdaya yang terbatas itu agar bisa dimanfaatkan dengan baik kedepan.

"Oleh sebab itu pemerintah sangat mendorong konsolidasi terjadi. Memang kemarin Indosat-Tri berhasil merger, sehingga kami yang tersisa ini didorong untuk konsolidasi. Harapannya kita sambut mudah-mudahan terealisasi," tandasnya.

Kekuatan Smartfren dan XL Axiata

Sebelumnya, Mohammad Ridwan Effendi, Pengamat Telekomunikasi, menyebut kabar rencana merger XL Axiata dan Smartfren dilatar belakangi keinginan masing-masing untuk menambah sumberdaya frekuensi.

"Saya pikir sepertinya kedua operator telekomunikasi tersebut ingin merger dilatarbelakangi oleh keinginan menambah sumberdaya frekuensi, sementara alokasi frekuensi baru belum ada dan cenderung makin mahal. Salah satu solusi murah dan ada dasar hukum dan contoh sebelumnya, adalah merger," kata Ridwan yang juga dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) kepada Okezone.com.

