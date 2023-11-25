Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Motor Termahal di Indonesia, Seharga Sebuah Lamborghini Aventador

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |20:34 WIB
Ilustrasi untuk motor termahal di Indonesia (Foto: Ride Apart)
JAKARTA- Mari membahas 5 motor termahal di Indonesia, yang harganya bisa setara sebuah Lamborghini Aventador.

 BACA JUGA:

Membahas berbagai motor termahal di Indonesia menarik untuk diketahui lebih detailnya. Sebab beberapa motor yang akan disebutkan ini menawarkan harga yang cukup fantastis dan pastinya membuatmu gigit jari mendengarnya.

Tentu saja harga fantastis yang diterapkan kepada motor termahal satu ini sesuai dengan spesifikasi, fitur, keunggulan dan keselamatan yang disematkan.

Lantas apa saja motor sultan yang bernilai super fantastis?

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (25/11/2023) terkait 5 motor termahal di Indonesia.

5 Motor Termahal di Indonesia

1 Yamaha R1

Motor termahal pertama yang ada di Indonesia yaitu berasal dari pabrikan Yamaha dengan seri R1. Moge satu ini memiliki tenaga buas hingga 197 HP dengan torsi 112 Nm dengan rubrikasi mesin 998 cc.

Bagi kamu yang tertarik untuk memilikinya maka siapkan dana berkisar Rp605 juta. Harga tersebut bahkan lebih mahal dari sebuah unit MPV bekas Toyota Fortuner.

2. Ninja H2R

Kehadiran Ninja H2R memang sempat menghebohkan banyak masyarakat Indonesia. Pasalnya motor ini tampil sangat sporty dengan tenaga 998 cc empat silinder dengan teknologi supercharged yang beringas. berkat teknologi tersebut motor ini mampu melaju tenaga maksimal 310 hp dan torsi 140,4 Nm.

Spesifikasi level jahanam di motor yang satu ini tentu membuat harga yang dibanderol pada unit tersebut cukup fantastis bernilai Rp820 jutaan.

3. Honda Goldwing 1.800

Motor termahal ketiga yang dijual Indonesia berasal dari segmen touring yaitu Honda Goldwing 1.800. Moge satu ini memiliki body dan mesin yang sangat besar berkisar 1.800cc 6-silinder seperti layaknya mesin mobil. Tentu saja mesin yang besar tersebut mampu mencetak tenaga124 hp pada 5.500 rpm dan torsi 170 Nm di 4.500 rpm. Terkait harga, moge satu ini bernilai cukup fantastis yakni senilai Rp1,1 miliar

Halaman:
1 2
      
