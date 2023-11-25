Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pertamina Blokir 228 Ribu Nomor Pelat Kendaraan, Ini Alasannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |08:55 WIB
Pertamina Blokir 228 Ribu Nomor Pelat Kendaraan, Ini Alasannya
Ilustrasi BBM. (Doc. Freepik)
A
A
A

JAKARTA – PT Prtamina (Persero) memblokir ratusan ribu nomor pelat kendaraan yang dipastikan tak bisa mengisi BBM subsidi.

Ini dilakukan karena banyak terjadi kasus penyelewengan sehingga penyaluran tak tepat sasaran.

Direkur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, mengatakan pemblokiran tersebut merupakan upaya untuk meminimalkan penyelewengan BBM subsidi. Diharapkan hal ini dapat membuat penyaluran lebih tepat sasaran.

 BACA JUGA:

"Memang kita sadari bahwa yang namanya penyelewengan (BBM Subsidi) masih ada di bawah, tentu akan terus minimalkan dengan adanya sistem,” kata Nicke dalam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI yang disiarkan dalam kanal YouTube Komisi VII DPR RI.

Nicke mengatakan bahwa Pertamina sudah berupaya untuk menyalurkan BBM subsidi sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Ini dilakukan dengan mendaftarkan nomor pelat kendaraan melalui aplikasi MyPertamina.

Namun, Nicke mengatakan bahwa upaya tersebut belum cukup karena masih banyak pihak yang membuat nomor pelat kendaraan palsu agar bisa mengisi BBM subsidi.

 BACA JUGA:

Oleh sebab itu, Pertamina memutuskan untuk menghapus ratusan ribu nopol yang tidak terdaftar di Samsat.

“Sistem yang sekarang sudah kita terapkan digitalisasi SPBU itu tidak cukup, kita kaitkan dengan data-data Korlantas tidak cukup, kaitkan lagi dengan Samsat, tadi pak Riva menyampaikan berapa banyak, berapa ratus, berapa ribu, nopol kendaraan yang akhirnya harus kita coret karena itu adalah nopol palsu yang dibuat sendiri,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
