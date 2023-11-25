Rekomendasi Pilihan 20 Mobil Bekas di Bawah Rp100 Juta yang Bagus-Bagus

Ilustrasi untuk pilihan mobil bekas di bawah Rp100 juta (Foto: MNC/Fadli)

JAKARTA- Pilihan mobil bekas di bawah Rp100 jutaan terus memancarkan pesona daya tarik ke banyak orang. Hal itu dikarenakan varian mobil yang tersedia di pasaran cukup melimpah dengan berbagai pilihan model dan segmen seperti hatchback, MPV, SUV hingga sedan.

Ketimbang melirik mobil baru saat ini mematok harga cukup mahal membuat orang mikir dua kali untuk memilihnya. Oleh karena itu tidak ada salahnya budget Rp100 juta yang dimiliki kian dipergunakan untuk membeli mobil bekas berkualitas.

Lantas saja deretan mobil bekas yang bisa kamu pinang dengan dana di bawah Rp100 juta.

Berikut Okezone merangkum berbagai sumber, Sabtu (25/11/2023) terkait beberapa daftar mobil bekas terbaik yang bisa kamu perhitungkan untuk dibeli.

20 Mobil Bekas Bagus di Bawah Rp100 Juta

1. Daihatsu All New Xenia Tahun 2012

Mobil terbaik pertama yang bisa kamu perhitungkan untuk dibeli yaitu Daihatsu All New Xenia Tahun 2012. Kendaraan MPV satu ini sangat laris dipasaran karena irit BBM dan memiliki mesin K3VE yang legendaris dan bandel di kelasnya. Untuk dapat meminangnya maka kamu perlu siapkan budget mulai dari Rp80 juta-Rp100 jutaan.

2. Daihatsu All New Avanza Type E Tahun 2012

Mobil terbaik kedua yang bisa dibeli yakni berasal dari kembarannya Xenia yaitu All New Avanza Type E Tahun 2012. Kendaraan MPV satu ini memiliki desain, kode mesin dan fitur yang sangat mirip. Namun yang membedakan keduanya yaitu terkait nilai jualnya All New Avanza Type E yang cenderung stabil mulai dari Rp90 juta-Rp100 jutaan.

3. Toyota Rush Tahun 2006-2008

Toyota Rush tahun 2006-2008 masuk dalam daftar mobil seken terbaik yang bisa kamu bawa pulang untuk dimiliki. Sebab mobil satu ini memiliki ground clearance tinggi serta desain body yang gagah.

Dengan begitu pemilik mobil pastinya lebih percaya diri untuk berkendara melibas berbagai medan jalan apapun. Berbicara tentang harga Toyota Rush Tahun 2006-2008 bisa kamu miliki dengan menyiapkan uang mulai dari Rp78 juta-Rp100 jutaan.

4. Toyota Terios Tahun 2006-2008

Pilihan mobil bagus keempat juga datang dari pesaing sekaligus kembarannya yaitu Toyota Terios Tahun 2006-2008. Mobil Low sport utility vehicle (SUV) ini bisa kamu miliki dengan harga yang jauh lebih terjangkau pastinya dengan seri Toyota Rush, mulai dari Rp70 juta-Rp90 jutaan saja.

5. Chevrolet Spin Tahun 2013

Mobil bekas terbaik berikutnya yang bisa kamu jadikan pilihan yaitu Chevrolet Spin Tahun 2013. Mobil dengan tipe MPV ini memiliki dimensi yang besar dan bisa menampung banyak penumpang tanpa rasa ragu. Untuk saat ini unit Chevrolet Spin tahun 2013 bisa kamu miliki dengan menyiapkan budget mulai dari Rp80 juta-Rp100 jutaan.

6. Daihatsu Sigra Tahun 2017

Dengan budget di bawah Rp100 juta kamu bisa memiliki mobil LCGC muda yang siap diajak tempur kemana saja, apa lagi jika bukan Daihatsu Sigra Tahun 2017. Mobil satu ini terkenal memiliki kabin cukup luas, nyaman hingga konsumsi bahan bakar yang sangat irit. Harga Daihatsu Sigra dalam kondisi bekas bisa kamu pinang dengan harga mulai Rp82 juta-Rp95 jutaan.

7. Ford EcoSport Trend Tahun 2014

Pilihan mobil bekas berkualitas selanjutnya ada Ford EcoSport Tipe Trend Tahun 2014. Mobil satu ini layak untuk dimiliki karena dengan desain unik, sporty serta futuristic.

Tidak hanya itu saja, mobil satu ini dilengkapi dengan berbagai kecanggihan teknologi seperti Electronic Stability Control (ESC) hingga Hill Launch Assist (HLA). Berbicara soal harga Ford EcoSport bisa dimiliki dengan budget mulai Rp90 juta-Rp105 juta

8. Yaris Bakpao Tahun 2006-2011

Pilihan mobil bekas berkualitas terbaik dengan harga di bawah Rp100 juta jatuh pada Yaris Bakpao tahun 2006-2011. Sebab mobil ini memiliki banyak fitur yang menguntungkan pembeli, mulai dari ruang penyimpanan banyak, desain dashboard unik, kabin sangat luas, mesin bandel hingga respon tenaga gas yang liar. Bagi yang ingin meminangnya maka bisa siapkan dana mulai dari Rp70 juta-Rp100 jutaan

9. Honda Brio Satya 1.2 E Tahun 2014

Mobil bekas berkualitas berikutnya yang bisa dijadikan pilihan untuk dibeli yaitu Honda Brio Satya 1.2 E Tahun 2014. Hatchback LCGC ini memiliki desain sporty, layout dashboard yang unik hingga mesin -VTEC SOHC 1.2 liter yang irit dan bertenaga. Untuk saat ini harga mobil bekas berikut ini sudah menyentuh harga mulai dari Rp80 juta-Rp100 jutaan.

10. Mazda 2 Tahun 2012

Mobil Mazda 2 Tahun 2012 bisa menjadi pilihan tepat anak muda milenial untuk dipinang. Bagaimana tidak, mobil satu ini tidak hanya memiliki desain yang sporty namun juga handling dan pengendalian yang terbaik di kelasnya. Unit Mazda 2 Tahun 2012 saat ini dibanderol mulai dari Rp78 juta-Rp99 jutaan

11. Nissan March L 1.2 dan XS 1.5 Tahun 2014

Mobil Nissan March dapat menjadi solusi untuk Anda yang menginginkan hatchback murah dan berkualitas. Sebab mobil dengan tampilan unik ini ternyata memiliki feel berkendara yang sangat sporti namun tetap argonomis di kelasnya.

Mobil mungil ini memiliki 2 varian mesin yang bisa kamu pilih mulai dari HR12DE berubikasi1.200cc hingga HR15DE dengan tenaga 1.500cc. Mengenai harga mobil pabrikan Jepang yang dirakit secara CBU di Thailand ini dibanderol dengan harga mulai Rp90 juta-Rp100 jutaan.

12. Daihatsu Ayla Tahun Tahun 2015-2017

Mobil seken bagus yang bisa dibeli dengan budget di bawah Rp100 juta yaitu Daihatsu Ayla Tahun Tahun 2015-2017.

Hatchback LCGC satu ini menawarkan kepraktisan serta kehematan bahan bakar yang mumpuni berkat mesin 998 cc dengan power 65 ps/ 6000 rpm dan Torsi mencapai 86 Nm pada 3600 rpm. Mobil Daihatsu Ayla merupakan mobi pilihan yang bisa kamu miliki dengan harga hanya Rp84 juta-Rp97 jutaan.

