7 Mobil Bekas di Bawah Rp30 Juta Siap Mejeng dan Tidak Ketinggalan Zaman

Ilustrasi untuk mobil bekas di bawah Rp30 juta (Foto: MNC/Fadli)

JAKARTA- Bagi kalian yang sedang mencari daftar 7 mobil bekas di bawah Rp30 juta maka sudah seharusnya melihat ulasan satu ini. Sebab terdapat macam-macam pilihan mobil dari berbagai merk yang bisa kamu miliki sekarang juga.

Tentu hal ini sangat menguntungkan khususnya bagi yang sedang mencari mobil pertama. Terlebih sekarang ini sudah memasuki musim hujan dan perlunya membeli kendaraan untuk mengakomodir aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (25/11/2023) terkait 7 pilihan mobil bekas di bawah Rp30 juta.

7 Mobil Bekas di Bawah Rp30 Juta

1. Suzuki Esteem 1.3 Sedan 1991

Pilihan mobil bekas pertama di bawah Rp30 jutaan yakni Suzuki Esteem tahun 1991. Sedan satu ini layak untuk dimiliki karena memiliki desain yang sporty retro serta dibekali mesin 1.300cc yang irit dan bertenaga. Bagi kamu yang ingin memilikinya maka Suzuki Esteem di pasaran mematok harga mulai dari Rp23,5 juta.

2. Mitsubishi Eterna 2.0 Sedan 1992

Pilihan kedua mobil bekas berkualitas dengan harga murah di bawah Rp30 juta yakni membeli Mitsubishi Eterna tahun 2002. Sedan satu ini cukup populer di masanya karena memiliki tampilan sporty dan tenaga yang cukup kencang.

Di Indonesia, Mitsubishi Eterna dibekali dengan 2 tipe mesin yakni 4G63 SOHC karburator dan 4G63 DOHC injeksi. Kendaraan satu ini bisa kamu miliki dengan menyiapkan budget berkisar mulai dari Rp28 jutaan.

3. Toyota Corolla DX

Mobil satu ini memang tidak boleh dilewatkan begi saja bagi kamu para pecinta retro. Pasalnya Corrola DX menjadi unit yang cocok untuk kamu miliki. Sebab desain mobil ini sangat kental dengan aura retro sport yang khas.

Maka dari itu sedan tersebut kini mulai digoreng oleh para pecinta otomotif karena tampilannya yang masih bersaing dengan kendaraan modern saat ini. Terkait harga Toyota Corolla DX bisa kamu miliki dengan menyiapkan uang mulai dari Rp30 jutaan.