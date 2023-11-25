JAKARTA- Banyak yang bertanya berapa bayar pajak mobil Kijang Innova? Besaran nominal pajak Kijang Innova perlu diketahui detail untuk lebih jelasnya bagi kamu yang berencana membeli unit satu ini.
Sebab mobil segmen MPV (Multi Purpose Vehicle) satu ini sangat digandrungi banyak orang karena menawarkan kabin yang luas, model interior dan eksterior dan modern serta kenyamanan yang dapat dirasakan oleh penumpang dan pengemudi.
Maka dari itu tidak heran bila di Indonesia Kijang Innova mencetak angka penjualan yang baik dan akan terus meningkat kedepannya. Jika kamu berminat untuk memilikinya maka wajib mengetahui lebih dulu terkait besaran nominal pajak yang wajib dibayarkan setiap satu tahun sekali.
Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (25/11/2023) terkait besaran uang yang perlu disiapkan untuk membayar pajak mobil Kijang Innova.
Berapa Bayar Pajak Mobil Kijang Innova
Melansir laman remi Pemerintah Kota, menjelaskan bahwa kehadiran Kijang Innova di Indonesia terbagi atas beberapa tipe, di antaranya ada tipe tipe J, tipe E, tipe G dan tipe V. Berikut nominal pajak yang wajib dibayarkan:
KIJANG INNOVA E DIES STD 2004 Rp 1.260.000
KIJANG INNOVA G DIESEL 2004 Rp 1.575.000
KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2004 Rp 1.665.000
KIJANG INNOVA V DIESEL 2004 Rp 1.740.000
KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2004 Rp 1.875.000
INNOVA 2.7 V AT TAHUN 2004 Rp 2.190.000
KIJANG INNOVA E DIES STD 2005 Rp 1.365.000
KIJANG INNOVA G CRUIS MT 2005 Rp 1.560.000
KIJANG INNOVA G DIESEL 2005 Rp 1.650.000
KIJANG INNOVA G CRUIS AT 2005 Rp 1.680.000
KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2005 Rp 1.785.000
KIJANG INNOVA V EXTRA MT 2005 Rp 1.815.000
KIJANG INNOVA V DIESEL 2005 Rp 1.845.000
KIJANG INNOVA V XTR DIS MT 2005 Rp 1.875.000
KIJANG INNOVA V LUXURY 2005 Rp 1.920.000
KIJANG INNOVA V LUXURY AT 2005 Rp 1.920.000
KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2005 Rp 1.995.000
KIJANG INNOVA V XTR DISAT 2005 Rp 1.995.000
KiJANG INNOVA 2.7 V AT 2005 Rp 2.310.000
KIJANG INNOVA E DIES STD 2006 Rp 1.470.000
KIJANG INNOVA G CRUIS MT 2006 Rp 1.665.000
KIJANG INNOVA G DIESEL 2006 Rp 1.755.000
KIJANG INNOVA G CRUIS AT 2006 Rp 1.815.000
KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2006 Rp 1.920.000
KIJANG INNOVA V EXTRA MT 2006 Rp 1.950.000
KIJANG INNOVA V XTR DISMT 2006 Rp 1.995.000
KIJANG INNOVA V DIESEL 2006 Rp 2.010.000
KIJANG INNOVA V LUXURY 2006 Rp 2.040.000
KIJANG INNOVA V LUXURY AT 2006 Rp 2.040.000
KIJANG INNOVA V EXTRA AT 2006 Rp 2.100.000
KIJANG INNOVA V XTR DISAT 2006 Rp 2.100.000
KIJANG INNOVA V DIESEL AT 2006 Rp 2.115.000
KIJANG INNOVA 2.7 V AT 2006 Rp 2.460.000
KIJANG INNOVA E DIES STD 2007 Rp 1.485.000
KIJANG INNOVA G DIESEL 2007 Rp 1.830.000
KIJANG INNOVA G CRUIS AT 2007 Rp 1.845.000
KIJANG INNOVA G CRUIS MT 2007 Rp 1.875.000
KIJANG INNOVA G DIESEL AT 2007 Rp 1.980.000
KIJANG INNOVA V EXTRA MT 2007 Rp 2.025.000
KIJANG INNOVA V XTR DISMT 2007 Rp 2.055.000
KIJANG INNOVA V DIESEL 2007 Rp 2.070.000
KIJANG INNOVA V LUXURY 2007 Rp 2.115.000
KIJANG INNOVA V LUXURY AT 2007 Rp 2.115.000