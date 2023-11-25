Ini Ciri Freon AC Mobil Habis, Wajib Periksa Jika Sudah Ada Indikasi

JAKARTA - AC pada mobil merupakan salah satu bagian yang tidak boleh terlewat dalam perawatan, karena pemakaiannya dilakukan terus menerus sepanjang penggunaan kendaraan roda empat itu.

Salah satu masalah yang sering muncul adalah hembusan AC tidak dingin akibat freon AC mobil habis.

Yup, freon AC mobil merupakan senyawa kimia atau gas yang biasa digunakan sebagai fluida untuk menyerap beban pendinginan ruangan.

Kemudian, apabila pada saat freon berkurang atau habis, maka kinerja dari AC mobil tidak optimal lagi. Penyebab habisnya freon umumnya karena kebocoran pada salah satu komponen AC.

Maka dari itu, sangat penting mengetahui ciri atau tanda-tanda freon AC mobil sudah habis, simak berikut ulasannya, dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (25/11/2023).

Ciri Freon AC Mobil Habis

1. Penurunan Suhu Ventilasi AC

Penurunan suhu ventilasi AC disebabkan oleh kebocoran pada salah satu seal, selang, atau fitting yang disebabkan oleh Freon yang bertekanan.

Dalam skenario ini, akan ada emisi berupa awan putih dari area tempat kebocoran terjadi.

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin juga mendengar suara mendesis. Selain itu, Anda mungkin juga mencium bau freon di dalam mobil.

2. Bacaan Pengukur Rendah

Memperhatikan pembacaan tekanan AC mobil adalah cara yang baik untuk memeriksa level freon di dalam mobil.

Anda dapat memeriksa freon di mobil Anda menggunakan pengukur setelah Anda tahu cara memeriksanya.