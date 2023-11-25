Tesla Siap Rilis Mobil Listrik di India Pada 2024

JAKARTA - Tesla tampaknya akan menjual mobilnya di India melalui Completely Built Up (CBU), dan memproduksinya dengan waktu yang lebih lambat dari perkiraan negeri Bollywood.

Saat ini, Pemerintah India dan Tesla sedang berada pada tahap mencapai kesepakatan. Nantinya produsen mobil listrik asal Amerika Serikat itu, dapat menjual produknya di India serta memproduksi secara langsung di India.

Melansir autocarindia, Sabtu (25/11/2023), meskipun pembicaraan antara Tesla dan Pemerintah India sempat terhenti di tahun lalu, mereka kembali membuka negosiasi pada Mei 2023 lalu.

