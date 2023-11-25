Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pabrikan China Ini Berhasil Produksi 6 Juta Mobil Elektrifikasi

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |13:41 WIB
Pabrikan China Ini Berhasil Produksi 6 Juta Mobil Elektrifikasi
Mobil listrik BYD. (Doc. BYD)
A
A
A

  

JAKARTA - Perusahaan mobill China, BYD, berhasil mencetak sejarah karena berhasil memproduksi sebanyak enam juta unit mobil elektrifikasi.

Dilaporkan Carscoops, Sabtu (25/11/2023), capaian tersebut dimulai sejak pabrik milik BYD itu resmi beroperasi pada 2008.

Lalu pada 2022 BYD memutuskan untuk tidak lagi memproduksi mobil konvensional dan fokus pada hybrid, plug-in hybrid, dan listrik murni.

 BACA JUGA:

Artinya dalam waktu singkat BYD bisa mendongkrak produksi mobil-mobil elektrifikasi tersebut hingga langsung mencapai 6 juta unit.

Selain itu BYD juga memiliki sembilan pabrik di seluruh China. Seluruh pabrik tersebut sejak 2022 sudah beralih dari produksi mobil konvensional ke mobil elektrifikasi.

Dan yang menarik saat ini wilayah pemasaran BYD tidak hanya ada di China. BYD juga mengirim mobil-mobil elektrifikasi mereka ke berbagai negara di dunia.

"Data terbaru menyebutkan China tengah mengalami peningkatan di mobil plug-in hybrid dan range extender. Hal itu terjadi karena mobil jenis itu lebih fungsional ketimbang listrik murni.

 BACA JUGA:

Capaian BYD memang perlu diapresiasi. Hanya saja prestasi itu masih cukup jauh jika dibandingkan dengan pabrikan mobil lainnya yang sudah lebih dulu mapan di mobil elektrifikasi.

Toyota disebutkan telah memproduksi sebanyak 15 juta mobil hybrid. Capaian itu terjadi di 2020.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183863/byd_atto_1-EoIU_large.jpg
Melonjak 245 Persen, Penjualan Mobil Listrik Tembus 13.935 Unit Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182777/mobil_listrik-CoMu_large.jpg
Insentif Mobil Listrik Segera Berakhir, Konsumen Serbu Diler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182052/li_mega_terbakar-xa2Y_large.jpg
Buntut Mobil Listrik China Terbakar saat Dikendarai, Belasan Ribu Unit Kena Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181834/bahlil-ekBV_large.jpg
Bahlil Sebut Kajian Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia Rampung Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/15/3180843/tol_cas_mobil_listrik-NMcF_large.jpg
Prancis Mulai Uji Coba Jalan Tol Bisa Cas Mobil Listrik Tanpa Berhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180457/mobil_listrik-jo96_large.jpg
Studi Ungkap Baterai Mobil Listrik Bekas Ternyata Awet, Kondisi Kesehatannya 90 Persen
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement