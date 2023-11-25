Pabrikan China Ini Berhasil Produksi 6 Juta Mobil Elektrifikasi

JAKARTA - Perusahaan mobill China, BYD, berhasil mencetak sejarah karena berhasil memproduksi sebanyak enam juta unit mobil elektrifikasi.

Dilaporkan Carscoops, Sabtu (25/11/2023), capaian tersebut dimulai sejak pabrik milik BYD itu resmi beroperasi pada 2008.

Lalu pada 2022 BYD memutuskan untuk tidak lagi memproduksi mobil konvensional dan fokus pada hybrid, plug-in hybrid, dan listrik murni.

Artinya dalam waktu singkat BYD bisa mendongkrak produksi mobil-mobil elektrifikasi tersebut hingga langsung mencapai 6 juta unit.

Selain itu BYD juga memiliki sembilan pabrik di seluruh China. Seluruh pabrik tersebut sejak 2022 sudah beralih dari produksi mobil konvensional ke mobil elektrifikasi.

Dan yang menarik saat ini wilayah pemasaran BYD tidak hanya ada di China. BYD juga mengirim mobil-mobil elektrifikasi mereka ke berbagai negara di dunia.

"Data terbaru menyebutkan China tengah mengalami peningkatan di mobil plug-in hybrid dan range extender. Hal itu terjadi karena mobil jenis itu lebih fungsional ketimbang listrik murni.

Capaian BYD memang perlu diapresiasi. Hanya saja prestasi itu masih cukup jauh jika dibandingkan dengan pabrikan mobil lainnya yang sudah lebih dulu mapan di mobil elektrifikasi.

Toyota disebutkan telah memproduksi sebanyak 15 juta mobil hybrid. Capaian itu terjadi di 2020.