HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Interior Tesla Cybertruck Bocor, Punya Layar Besar

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |12:52 WIB
Interior Tesla Cybertruck Bocor, Punya Layar Besar
Interior Tesla Cybertruck. (Doc. Supercarblondie)
A
A
A

  

JAKARTA - Interior Tesla Cybertruck bocor, dan berhasil pukau banyak orang. Diketahui kendaraan canggih satu ini baru resmi dikirim ke konsumen pada 30 November 2023 nanti. 

Dikutip Supercarblondie, Sabtu (25/11/2023), menyebutkan wujud interior Tesla Cybertruck jadi hal yang sangat menarik karena tampil sangat memanjakan, meski diluar memiliki tampang yang gahar.

Berdasarkan bocoran tersebut terlihat bagian dalam Tesla Cybertruck, yang melampaui ekspektasi banyak orang yang mengira interior mobil pikap listrik itu akan sama saja.

 BACA JUGA:

Bagian dashboard merupakan hal yang sangat menarik. Pasalnya dashboard hadir dengan dua warna yang kontras yakni hitam dan putih.

Selain itu juga hadir layar berukuran besar di center fascia mobil. Layar sentuh itu bisa digunakan untuk mengakses berbagai fitur menarik di Tesla Cybertruck.

Tak kalah menariknya adalah jok mobil dengan nuansa sport yang kuat dan atap panoramic. Jok mobil tersebut diklaim tidak bisa kotor dan mudah dibersihkan dari noda apa pun.

Lalu tercatat Tesla Cybertruck telah banyak dipesan oleh konsumen, tentu ini jadi PR sendiri bagi pabrikan milik Elon Musk itu.

 BACA JUGA:

"Kondisi itu tentu mengejutkan karena jumlah pemesanan mobil pikap listrik buatan Tesla itu justru mencapai jutaan unit. "Kami akan mengirim sepuluh unit pertama," ucap Javier Verdura, Global Director Product Design Tesla.

Sayangnya Javier tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa pabrik Tesla di Texas, Amerika Serikat, hanya bisa menyediakan 10 unit Tesla Cybertruck untuk acara tersebut.

Halaman:
1 2
      
