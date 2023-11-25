Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Minta Pemerintah Bedakan Subsidi Mobil Listrik CKD dan CBU

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |11:43 WIB
Hyundai Minta Pemerintah Bedakan Subsidi Mobil Listrik CKD dan CBU
Ilustrasi mobil. (Doc. Freepik)
A
A
A

  

JAKARTA – Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa insentif potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk mobil listrik.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh mobil listrik, baik yang berstaus CKD maupun CBU.

Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer (COO), PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), meminta insentif untuk mobil listrik CKD dan CBU dibedakan.

 BACA JUGA:

Menurutnya, hal ini akan memengaruhi cadangan devisa di masa mendatang.

“Kami yang sudah berinvestasi di Indonesia harapannya ada perbedaan skema insentif antara CKD dengan CBU atau impor, karena ini akan mempengaruhi cadangan devisa,” kata Frans saat ditemui di Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, mobil listrik CKD adalah produk yang dirakit di Indonesia, meski sebagian besar komponennya masih diimpor. Sementara CBU merupakan mobil listrik yang diimpor secara utuh atau sudah berbentuk kendaraan dari luar negeri.

Hyundai menjadi salah satu yang merakit mobil listrik secara lokal pada fasilitas pabrik mereka di Cikarang, Jawa Barat. Bahkan, produsen asal Korea Selatan itu juga sedang membangun pabrik sistem baterai yang akan beroperasi pada tahun depan.

 BACA JUGA:

Selain itu, Frans juga meminta subsidi mobil listrik lebih besar dibandingkan kendaraan hybrid yang masih menggunakan mesin konvensional di dalamnya. Pasalnya, mobil listrik jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan mobil hybrid.

“Kita juga meminta perbedaan antara mobil yang sudah zero karbon, seharusnya mendapatkan insentif lebih besar dibandingkan kendaraan-kendaraan hanya mereduksi atau mengurangi ketergantungan dari bahan bakar fosil (hybrid),” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183863/byd_atto_1-EoIU_large.jpg
Melonjak 245 Persen, Penjualan Mobil Listrik Tembus 13.935 Unit Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182777/mobil_listrik-CoMu_large.jpg
Insentif Mobil Listrik Segera Berakhir, Konsumen Serbu Diler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182052/li_mega_terbakar-xa2Y_large.jpg
Buntut Mobil Listrik China Terbakar saat Dikendarai, Belasan Ribu Unit Kena Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181834/bahlil-ekBV_large.jpg
Bahlil Sebut Kajian Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia Rampung Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/15/3180843/tol_cas_mobil_listrik-NMcF_large.jpg
Prancis Mulai Uji Coba Jalan Tol Bisa Cas Mobil Listrik Tanpa Berhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180457/mobil_listrik-jo96_large.jpg
Studi Ungkap Baterai Mobil Listrik Bekas Ternyata Awet, Kondisi Kesehatannya 90 Persen
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement