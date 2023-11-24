Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Red Magic 9 Pro Dipastikan Rilis Global Bulan Depan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |19:30 WIB
Red Magic 9 Pro Dipastikan Rilis Global Bulan Depan
Red Magic 9 Pro (Foto: Istimewa)
A
A
A

BEIJING - Jadwal perilisan Red Magic 9 Pro versi global akhirnya terkuak. Teranyar smartphone gaming ini akan dirilis bulan Desember 2023.

Terdapat dua varian yang dirilis, yakni Red Magic 9 Pro & 9 Pro+. Keduanya dijadwalkan meluncur pada tanggal 18 Desember pukul 7 pagi waktu setempat. Bocoran menyebut tidak akan ada variasi dari model China dalam perilisan ini.

Dua ponsel tersebut ditenagai SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 terbaru. Red Magic 9 Pro menampilkan layar Full HD+ OLED 6,8 inci dengan kecepatan refresh 120Hz.

Kecepatan pengambilan sampel sentuhnya ada di angka 960Hz, kedalaman warna 10-bit, dan gamut warna DCI-P3 100%, sebagaimana dihimpun dari Gizmochina, Jumat (24/11/2023).

Kecerahannya mencapai hingga 1600 nits dengan dukungan peredupan DC dan peredupan PWM 21600Hz. Dayanya disuplai dari baterai 6500mAh yang sudah mendukung pengisian cepat 80W.

Didukung oleh Platform Seluler Octa-Core Snapdragon 8 Gen 3 4nm dan GPU Adreno 750, ia menawarkan konfigurasi RAM LPDDR5X 8GB, 12GB, 16GB, dan 24GB, dipasangkan dengan penyimpanan 256GB, 512GB, atau 1TB menggunakan UFS 4.0.

Berjalan pada Android 14 dengan Redmagic OS 9.0, perangkat ini mendukung dual SIM. Pengaturan kamera mencakup sensor Samsung GN5 50MP 1/1,57 inci dan lensa ultra lebar 50MP 120 derajat dengan sensor Samsung JN1.

Halaman:
1 2
      
