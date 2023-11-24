Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ranjang Pintar Ini Dijual Rp69,8 Jutaan, Cocok Buat Si Paling Mager

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |16:16 WIB
Ranjang Pintar Ini Dijual Rp69,8 Jutaan, Cocok Buat Si Paling Mager
Ranjang Pintar Neula Ottoman (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Bagi para gamers bermain game tidak melulu dilakukan dalam kondisi duduk, tapi juga sambil rebahan. Ini inilah yang kemudian dilirik oleh perusahaan teknologi, Dreams dan X Rocker. 

Kolaborasi kedua perusahaan itu menghasilkan sebuah ranjang yang bisa jadi impian para gamer di dunia. Tidak main-main ranjang pintar itu dijual seharga 3.599 poundsterling atau setara Rp69,8 jutaan.

Ranjang yang dinamakan Neula Ottoman itu tidak hanya nyaman untuk dijadikan tempat tidur, tapi jadi tempat paling seru buat bermain game. Soalnya ranjang itu sudah langsung terintegrasi dengan Smart TV LG OLED 4K dengan ukuran yang sangat besar yakni 43 inci.

Selain itu sudah ada juga sistem tata suara premium. Sehingga permainan game akan jauh lebih menyenangkan buat pengguna.

Di sisi lain, tata cahaya juga mendapatkan sentuhan khusus. Menariknya lagi tata cahaya yang ada di tempat tidur tersebut bisa menyesuaikan dengan jenis game yang dimainkan.

Fitur lainnya tak kalah menarik adalah port USB-C dan soket headphone yang nyaman, serta penyimpanan untuk pengontrol dan konsol.

Managing Director X Rocker, Gary Shaw, mengatakan ranjang buatan mereka bakal disukai oleh para gamer. Pasalnya selain desain yang premium, para gamer juga akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa saat bermain game di tempat tidur.

Halaman:
1 2
      
