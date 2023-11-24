Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

ROG Ally Z1 Resmi Meluncur dengan Harga di Bawah Rp10 Jutaan

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |11:54 WIB
ROG Ally Z1 Resmi Meluncur dengan Harga di Bawah Rp10 Jutaan
ROG Ally Z1 Dijual di bawah Rp10 Jutaan (Foto: Saliki Dwi Saputra/Okezone)
JAKARTA - Setelah merilis konsol gengam ROG Ally dengan Prosesor AMD Ryzen Z1 Extreme, ASUS ROG kembali meluncurkan varian baru dengan AMD Ryzen Z1. Menariknya konsol ini dijual dengan harga di bawah Rp10 jutaan.

"Konsol ini hadir agar pengguna bisa menikmati perangkat ROG Ally dengan budget yang bersahabat," kata Riandanu Utomo, Technical PR ASUS di acara Media Gathering di Jakarta, Jumat (24/11/2024).

Secara tampilan perangkat ROG Ally Z1 tidak ada yang berbeda dari seri sebelumnya. Konsol ini telah dipersenjatai oleh GPU terintegrasi yang menggunakan arsitektur RDNA 3 yang mampu memainkan game kasual dan indie dengan sangat baik di resolusi Full HD.

ROG Ally juga dibekali fitur ROG Zero Gravity Thermal System yang memanfaatkan dua kipas khusus tersebut didesain agar performa pendinginan tetap optimal meski ROG Ally digunakan di berbagai posisi serta orientasi penggunaan.

ROG Ally hadir dengan layar kelas gaming yang berkualitas. Selain teknologi layar sentuh, ROG Ally juga tampil dengan layar 120Hz, beresolusi Full HD (1080p), dan didukung fitur FreeSync™ Premium. Layar tersebut juga memiliki tingkat kecerahan hingga 500 nits.

ROG Ally juga dapat dikoneksikan dengan GPU eksternal ROG XG Mobile dan sudah ditenagai oleh sistem operasi Windows 11. Artinya, perangkat gaming ini bisa digunakan untuk memainkan semua game dari berbagai platform ternama seperti Xbox, Steam, Epic Games, EA Play, GoG Galaxy, serta Ubisoft Connect.

