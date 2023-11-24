NASA Ciptakan Pesawat Jet Super Cepat yang Melesat 1.488 Km Per Jam

WASHINGTON DC - NASA menciptakan penerus jet Concord yang diberi nama Son of Concorde. Pesawat jet super cepat itu mampu melesat dari London, Inggris ke New York, Amerika hanya dalam waktu 90 menit.

Jet dengan bentuk seperti anak panah ini diciptakan untuk bisa terbang lebih cepat dari kecepatan suara, hampir dua kali lebih cepat dari Concorde. Tak main-main, kecepatannya tembus 925mph atau setara 1.488 km/jam, melansir Metro, Jumat (24/11/2023).

BACA JUGA: NASA Siap Coba Komunikasi Laser dari Jarak 16 Juta Kilometer

Dalam persiapan untuk penerbangan perdananya, jet tersebut telah dipindahkan ke gudang cat di fasilitas Lockheed Martin Skunk Works di Palmdale, California. Nantinya Son of Concorde akan dicat untuk perlindungan ekstra.

“Skema cat akan mencakup bodi yang sebagian besar berwarna putih, bagian bawah sonic blue NASA, dan aksen merah di sayap. Catnya tidak hanya menambah nilai kosmetik tapi juga melindungi pesawat dari kelembaban dan korosi," kata NASA.

Setelah dicat, para insinyur akan melakukan pengukuran akhir terhadap berat dan bentuk pastinya untuk meningkatkan pemodelan komputer dan membantu mengurangi suara dentuman sonik untuk meminimalkan polusi suara.

NASA mengatakan pada bulan Agustus bahwa mereka telah mengidentifikasi pasar penumpang potensial di sekitar 50 rute antar kota. Diharapkan satu rute akan menawarkan penerbangan dari New York City ke London hingga empat kali lebih cepat dibandingkan jet biasa.

Jet diharapkan bisa mulai diluncurkan secara resmi pada tahun depan. Selanjutnya jet akan diterbangkan ke beberapa wilayah untuk mengumpulkan data tentang persepsi masyarakat atas suara yang dihasilkannya.

(Saliki Dwi Saputra )