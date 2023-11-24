Kominfo Kenalkan Program Startup Studio Indonesia (SSI) X untuk Wadah Kolaborator

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI menggelar acara puncak Milestone Day, sebagai penutup dari serangkaian program akselerator Startup Studio Indonesia (SSI) Batch 7.

Pada momen ini, Kominfo juga memperkenalkan program baru bernama “SSI X”, yang merupakan wadah bagi kolaborator (berupa institusi pemerintahan/swasta) untuk turut serta dalam pengembangan founder dan startup digital.

Menurut Direktur Pemberdayaan Informatika, Kominfo RI, Slamet Santoso , perjalanan membangun produk digital untuk pasar Indonesia sangatlah unik dan hanya bisa dipelajari melalui akumulasi pengalaman.

BACA JUGA: Telkomsel Mitra Inovasi Hadir dengan Identitas Baru Telkomsel Ventures

"Startup Studio terbuka untuk kolaborasi, karena kita melihat dari semua startup yang kita fasilitasi. Ternyata masih banyak yang bisa difasilitasi." katanya, Jumat (24/11/2023).

"Harapannya, eksperimen terbatas ini dapat membantu startup dalam memvalidasi produknya di target pasar,” katanya, Jumat (24/11/2023).

Sekadar informasi Startup Studio Indonesia merupakan program akselerator startup digital Kominfo yang bertujuan untuk mendampingi dan membina para startup tahap awal (early-stage) selama 15 minggu agar bisa menemukan product-market fit (PMF).

Sejauh ini, SSI telah menuntaskan 7 batch pelatihan, dengan total 115 alumni startup berprestasi. Berdasarkan data, total pendanaan yang tersalur ke startup alumni SSI Batch 1-7 telah mencapai lebih dari Rp1,2 triliun (79 juta dolar AS).

Milestone Day yang bertajuk “Empowering Tomorrow: Charting New Landscape in Business and Society” ini terdiri dari rangkaian talkshow yang mengundang para narasumber inspiratif dari berbagai industri, seperti teknologi, kesehatan, energi, hingga fintech.