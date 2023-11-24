Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Keren, Google Bard Sekarang Bisa Pahami Isi Konten YouTube

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |17:00 WIB
Keren, Google Bard Sekarang Bisa Pahami Isi Konten YouTube
Google Bard (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Pengguna Google Bard kini mendapatkan kabar baik. Pasalnya Google Bard akan menghadirkan fitur chatbot AI yang bisa merangkul informasi konten di YouTube. 

"Kami mengambil langkah pertama dalam kemampuan Bard untuk memahami video YouTube... Kami mendengar Anda menginginkan keterlibatan lebih dalam dengan video YouTube," kata Google dikutip dari Mashable, Jumat (24/11/2023).

"Jadi kami memperluas ekstensi YouTube untuk memahami beberapa konten video sehingga Anda dapat melakukan percakapan yang lebih kaya dengan Bard tentang hal tersebut," lanjut Bard. 

Sekarang, saat pengguna meminta Bard untuk mencarikan video tertentu, mereka juga dapat mengajukan pertanyaan lanjutan yang lebih kompleks tentang kontennya, termasuk ringkasan lengkap dan detail spesifik, bahkan sebelum mulai memutar.

Google telah bekerja keras untuk mengisi chatbotnya sejak diluncurkan awal tahun ini. Pada bulan September, raksasa teknologi itu mengumumkan serangkaian fitur serupa yang ditingkatkan, termasuk Google Penerbangan, Google Maps, Google Drive, Google Docs, Gmail, dan ekstensi browser YouTube, yang memungkinkan Bard mengambil data langsung dari situs.

Pada saat yang sama, perusahaan menambahkan alat bagi pengguna untuk memeriksa ulang jawaban bot, dan kemudian meluncurkan Asisten baru dengan Bard pada bulan Oktober. Minggu lalu, perusahaan juga mengumumkan pembukaan akses Bard untuk remaja. 

