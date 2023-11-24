Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Sam Altman Sempat Dipecat OpenAI karena Proyek AI yang Ancam Umat Manusia?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |11:02 WIB
Sam Altman Sempat Dipecat OpenAI karena Proyek AI yang Ancam Umat Manusia?
Sam Altman (Foto: Reuters)
A
A
A

SAN FRANCISCO - Pemecatan Sam Altman sebagai CEO OpenAI yang dilakukan oleh dewan direksi beberapa waktu lalu ternyata bukan tanpa alasan. Menurut sumber rahasia, Altman diduga mengembangkan kecerdasan buatan (AI) yang dapat mengancam umat manusia. 

Beberapa staf peneliti yang kurang setuju dengan apa yang dilakukan Altman dilaporkan mengirim surat kepada dewan direksi perusahaan agar segera bertindak. Dari surat tersebut menyebabkan pemecatan Altman, dilansir dari Reuters, Jumat (24/11/2023).

Dewan direksi rupanya khawatir atas kemajuan dari AI tersebut sebelum memahami konsekuensinya. Sampai saat ini sumber rahasia tidak mau menanggapi komentar meski telah kadung membocorkan masalah itu dan OpenAI sendiri menolak berkomentar.

Tapi dari laporan sebelumnya disebut bahwa proyek yang sedang digenjot Altman disebut Q* (dibaca Q-Star). Teknologi ini digadang-gadang bisa menjadi terobosan dalam pencarian startup untuk apa yang dikenal sebagai kecerdasan umum buatan (AGI). 

OpenAI mendefinisikan AGI sebagai sistem otonom yang melampaui manusia dalam sebagian besar tugas yang bernilai ekonomi. Mengingat sumber daya komputasi yang besar, model baru ini mampu memecahkan masalah matematika. 

Meskipun hanya mengerjakan matematika pada tingkat siswa sekolah dasar, keberhasilan dalam tes tersebut membuat para peneliti sangat optimis tentang kesuksesan Q* di masa depan. Terlebih para peneliti menganggap matematika sebagai garda depan pengembangan AI generatif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/16/3167909/openai-D4p3_large.jpg
OpenAI Bakal Luncurkan Chip AI Pertamanya Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/56/3139740/openai-Usu5_large.jpg
OpenAI Bakal Bantu UEA Kembangkan Pusat Data Terbesar, Kapasitasnya 5 Gigawatt
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/56/3095115/chat_gpt-9cPS_large.jpg
Model AI Ketahuan Berbohong pada Pengembang agar Tidak Diganti atau Dimatikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/54/3030419/openai-WRTt_large.jpg
Diretas Hacker, Data Internal OpenAI Dicuri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/54/3008483/aplikasi_desktop_chatgpt-P7kH_large.jpg
OpenAI Luncurkan Aplikasi Desktop ChatGPT untuk Pengguna Mac, Versi Windows Menyusul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/54/3008408/openai-n9AP_large.jpg
OpenAI Perkenalkan GPT-4o, Buat Interaksi dengan AI Semakin Mirip Manusia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement