HOME OTOTEKNO TECHNO

Banyak Orang Indonesia Belajar Hal Baru Lewat Podcast, YouTube dan Spotify Paling Laris

Saliki Dwi Saputra , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |10:05 WIB
Banyak Orang Indonesia Belajar Hal Baru Lewat Podcast, YouTube dan Spotify Paling Laris
Mayoritas orang Indonesia belajar hal baru lewat podcast (Foto: Youtube/Vindes)
A
A
A

JAKARTA - Podcast menjadi media informasi dan hiburan baru yang cukup populer di Indonesia. Bahkan survei terbaru menunjukan jika banyak dari masyarakat Indonesia yang menggunakan podcast untuk belajar hal baru.

Dalam sebuah laporan survei Populi yang berjudul "Podcast Trends Unveiled: Indonesia's Podcast Streaming Habits" menemukan bahwa mayoritas responden mengakses podcast sebanyak 4-6 kali dalam seminggu. Selain itu, YouTube dan Spotify menjadi platform yang paling sering digunakan masyarakat Indonesia dalam menikmati konten podcast. 

Menurut Co-Founder dan CEO Populix, Dr. Timothy Astandu, naiknya popularitas podcast tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor, seperti kemudahan dalam mengakses kontennya, hingga beragam konten menarik dan berkualitas yang ditawarkan.

"Pertumbuhan kreator konten dan audiens di Indonesia pun menjadikan podcast semakin trending digunakan. Hal ini terlihat dari hasil survei yang menyebutkan mayoritas responden menyukai konten podcast dengan kehadiran KOL di siaran tersebut," katanya.

Survei menunjukkan rata-rata responden mendengarkan podcast sebanyak 3-4 kali dalam seminggu dengan mayoritas responden (49%) mendengarkan podcast 4-6 kali dalam seminggu. Responden biasa mengakses podcast pada waktu-waktu istirahat sepulang beraktivitas, yaitu pukul 20.00-22.00 (44%) dan pukul 17.00-20.00 (29%). Adapun durasi podcast yang ideal menurut mayoritas responden berkisar antara 20-60 menit per episode.

Dalam menikmati podcast, mayoritas responden lebih memilih podcast dalam format video. Hal ini terlihat dari 48% responden yang mengatakan lebih menyukai podcast dalam bentuk video, 35% menikmati baik podcast dalam bentuk video maupun audio, dan 17%  yang lebih memilih mendengarkan podcast audio saja (17%).

YouTube (81%) unggul sebagai platform yang paling digemari responden untuk mendengarkan podcast video, disusul oleh TikTok (10%), Instagram Reels (3%), dan Snack Video (2%).

Halaman:
1 2
      
