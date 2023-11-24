Punya Pesan Kuat di Medsos, Jurnalis Foto Palestina Ini Sabet Penghargaan dari Media Timur Tengah

GAZA - Seorang Jurnalis Foto asal Palestina bermana Motaz Azaiza meraih penghargaan 'Man of The Year' dari media Timur Tengah, GQ Middle East. Bahkan wajah pria tersebut menjadi sampul di majalah tersebut.

Penentuan Motaz bukan tanpa alasan. Pasalnya foto-fotonya di media sosial memberikan pesan kuat dan keberanian dari rakyat Palestina.

"Kami lalai jika tidak memilihnya (sebagai Man of The Year)," ungkap GQ Magazine, dikutip Jumat (24/11/2023).

Dalam beberapa minggu terakhir, Motaz telah menjadi tokoh global, 'kendaraan ketahanan', dan perwujudan harapan bagi masyarakat Gaza dan kita semua.

"Karyanya melambangkan kekuatan aktivisme digital, dan sisi kemanusiaanya merupakan pengingat penting bahwa keberanian muncul dalam berbagai bentuk," terang GQ.

Sebelum Oktober, akun Instagram Motaz hanya memiliki beberapa ribu pengikut, tapi kini dia berhasil mengumpulkan jutaan orang dalam akunnya. Dia memberikan pesan untuk berdoa dan melihat perjuangan Palestina melawan aksi genosida Israel.

"Apa yang dia potret menyemangati kita semua untuk berani menghadapi perlawanan," tambah GQ.

Selain Motaz, GQ memberikan dedikasi juga untuk mereka yang memiliki keberanian tak tertandingi, seperti Plestia Alaqad, Hind Khoudary, Wael Al-Dahdouh, Issam Abdallah, Shireen Abu Akleh, dan masih banyak lagi.

"Dengan penetapan Motaz Azaiza sebagai Man of The Year, itu mengingatkan kami bahwa tidak peduli siapa kita atau dari mana kita berasal, kita lah (orang-orang biasa, pria maupun wanita) yang memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan yang kita inginkan," ungkap GQ.

"Saat dia terus berani menyampaikan kebenaran kepada pihak berkuasa, kami berdoa untuk keselamatannya dan orang-orang di sekitarnya," tambah laporan majalah itu.