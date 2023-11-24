Apakah Boleh Pertalite Dicampur dengan Pertamax?

JAKARTA- Banyak pengendara motor atau mobil bertanya apakah boleh Pertalite dicampur dengan Pertamax?

Rupanya mencampur kedua bahan bakar Pertalite dengan Pertamax secara bersamaan kini menjadi tren dan banyak dipraktikkan oleh pemilik kendaraan pada masa sekarang. Alasan utama diterapkan metode tersebut ternyata ada dua hal, yakni ketersediaan Pertalite yang sempat langka dan alih-alih demi menghemat pengeluaran karena mampu membeli BBM oktan tinggi, tanpa merogoh kocek lebih dalam.

Pola penerapan tren tersebut bisa terjadi karena mengingat bahan baka minyak (BBM) diketahui semakin melonjak tinggi. Maka dari itu tren mencampur bahan bakar menjadi opsi yang banyak dilakukan oleh pemilik kendaraan.

Namun di balik tren tersebut ternyata memicu adanya pro dan kontra terkait kondisi keawetan mesin dan perubahan performa kendaraan. Tidak hanya itu saja, banyak juga yang ragu apakah boleh Pertalite (Oktan Rendah) dicampur dengan bahan bakar Pertamax (Oktan Tinggi)?

Simak informasi selengkapnya melalui ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Jumat (24/11/2023) terkait bolehkan mencampur Pertalite dengan Pertamax.

Apakah Boleh Pertalite di Campur dengan Pertamax

Perlu diketahui lebih dulu bahwa sebenarnya mencampur bahan bakar Pertalite dengan Pertamax secara umum memang tidak akan merusak mesin secara langsung. Akan tetapi jika pemakaian jangka panjang hal ini sangat tidak dianjurkan.

Maka alangkah baiknya pemilik kendaraan wajib menghindari mencampur kedua bahan bakar tersebut. Mengapa demikian?

Sebab ada berbagai dampak buruk jangka panjang yang akan dirasakan pada keawetan dan performa mesin kendaraan motor/mobil kamu. Apa saja kira-kira? Berikut dampak mencampur bahan bakar Pertalite dengan Pertamax.

1. Mesin Knocking atau Ngelitik

Mencampur kedua bahan bakar yang terdiri dari pertalite dan pertamax nyatanya membuat mesin kendaraan kamu mengalami knocking atau ngelitik. Hal ini disebabkan adanya pembakaran yang tidak sempurna dalam ruang mesin karena pemakain oktan rendah dan oktan tinggi yang digabungkan menjadi satu tangki. Tentu saja kondisi ini akan mengurangi perfoma mesin dan meningkatkan emisi bahan bakar yang mencemari lingkungan.