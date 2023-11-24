Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini yang Bikin Garansi Baterai Seumur Hidup Wuling BinguoEV Hangus

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |22:11 WIB
Ini yang Bikin Garansi Baterai Seumur Hidup Wuling BinguoEV Hangus
Wuling BinguoEV. (Foto: Okezone)
JAKARTA – Wuling Motors menjawab keraguan konsumen dengan memberikan jaminan garansi seumur hidup pada mobil listrik terbaru Wuling BinguoEV.

Tapi, apakah garansi tersebut bisa gugur setelah insiden seperti banjir atau kecelakaan?

Product Planning Wuling Motors, Danang Wiratmoko, mengatakan dua peristiwa itu bisa menggugurkan garansi. Namun, dia menegaskan Wuling akan melakuka investigasi sebelum memutuskan jaminan tersebut benar-benar tak bisa dimanfaatkan.

“Nanti tetap dilihat juga case by case yang kejadian itu. Kalau misalnya dalam penyeledikan terhadap case tersebut diputuskan baterainya tidak perlu diganti, maka tidak perlu diganti,” kata Danang, saat ditemui di BSD, Tangerang Selatan, belum lama ini.

Kondisi banjir juga dapat menggugurkan garansi apabila terjadi akibat kecerobohan pemilik Wuling BinguoEV.

Halaman:
1 2
      
