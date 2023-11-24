Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Wuling BinguoEV Tidak Ada Fitur WIND, Kenapa?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |19:47 WIB
Wuling BinguoEV Tidak Ada Fitur WIND, Kenapa?
Wuling BinguoEV. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wuling BinguoEV telah resmi meluncur di Indonesia, tapi ada sejumlah fitur andalan yang dihilangkan padahal terbilang sangat mencuri perhatian konsumen.

Product Planning Wuling Motors, Danang Wiratmoko, menekankan bahwa Wuling BinguoEV mengutamakan fungsionalitas.

Oleh sebab itu, mobil listrik ini berbeda dengan pendahulunya, Air ev, yang dilengkapi dengan sejumlah fitur unggulan.

Salah satu fitur yang tak dapat ditemukan pada Wuling BinguoEV adalah Wuling Indonesian Command (WIND). Danang mengungkapkan bahwa fitur tersebut digantikan dengan hal lain yang dapat menambah kenyamanan penumpang.

“Kalau untuk Binguo EV, kita mau kasih tahu kalau mobil listrik itu bisa jadi yang fungsional. Jadi, aspek fungsionalitas itu yang kami kedepankan ketika ngasih fitur di mobil tersebut,” kata Danang saat ditemui di BSD, Tangerang Selata, belum lama ini.

Sekadar informasi, WIND merupakan perintah suara berbahasa Indonesia yang dapat mempermudah pengemudi. Misalnya, pengemudi bisa menghidupkan musik hanya dengan perintah suara tanpa perlu menekan tombol di kemudi atau melalui layar head unit 10,25 inci.

Kendati begitu, Danang memastikan bahwa hilangnya fitur WIND tidak akan berdampak besar bagi Wuling BinguoEV. Pasalnya, itu tergantikan dengan ruang kabin yang lebih besar dan perangkat elektronik lainnya.

“Meski perintah suara itu tidak ada, tetapi menurut kami ini bisa tergantikan dengan hal-hal lain yang bisa menambah aspek fungsionalitas untuk Binguo EV. Seperti bagasi yang lebih luas, kabin lebih lega, dan ada cruise control dan jok driver elektrik,” ujarnya.

“Memang cost juga menjadi salah satu pertimbangan kami. Tapi, dengan adanya tambahan fitur-fitur ini, bisa menambah fungsionalitas mobilnya,” sambung Danang.

Halaman:
1 2
      
