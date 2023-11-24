Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Intip Mobil VW Kodok yang Digunakan di Pernikahan Nadya Mustika dan Iqbal Rosadi

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |19:45 WIB
Intip Mobil VW Kodok yang Digunakan di Pernikahan Nadya Mustika dan Iqbal Rosadi
Mobil VW kodok. di pernikahan Nadya Mustika dan Iqbal Rosadi. (Instagram: vw.limo.ku)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Nadya Mustika yang akan menikah dengan Iqbal Rosadi, Jumat (24/11/2023).

Namun yang cukup mencuri perhatian ialah mereka menggunakan mobil klasik Volkswagen (VW) Beetle atau lebih dikenal VW Kodok.

Jelas ini menarik perhatian karena biasanya pengantin diantar menggunakan mobil mewah untuk hari bahagianya.

Hal tersebut diketahui melalui unggahan Instagram Story Satrio Dewandoro. Terlihat dalam unggahannya, VW Kodok dibalut dengan warna hitam dan putih pada bagian pintunya.

Mobil tersebut dihiasi dengan puta berwarna merah yang menjulur dari kedua atap pilar A ke bagian depan kap.

Di ujungnya, terdapat hiasan bunga yang dibentuk lambang hati berwarna merah dan putih.

Rangkaian bunga juga terpasang pada setiap gagang atau handle pintu, yang juga di balut warna senada.

Lambang hati berwarna merah dan putih juga ada di bagian belakang, lengkap dengan pelat bertuliskan "JUST MARRIED" "24.11.23 IQBAL & NADIA".

Uniknya, VW Kodok ini memiliki empat pintu, yang artinya ini adalah mobil jenis limusin atau memiliki bodi yang panjang.

