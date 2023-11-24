Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Bikin Geger, Suzuki Jimny 5 Pintu Tiba-Tiba Muncul di Indonesia

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |16:42 WIB
Bikin <i>Geger</i>, Suzuki Jimny 5 Pintu Tiba-Tiba Muncul di Indonesia
Suzuki Jimny 5 pintu munul di Indonesia. (doc. Instagram: @Jimny.idn))
A
A
A

  

JAKARTA - Suzuki Jimny lima pintu tiba-tiba curi perhatian, pasalnya keberadaanya ada di Indonesia seperti yang diunggah lewat akun Instagram @jimny.ind.

Di akun tersebut terdapat dua foto terlihat satu unit Suzuki Jimny berwarna abu-abu dengan lima pintu yang dibawa oleh truk towing dari salah satu Importir Umum (IU) ternama yang ada di Indonesia.

"Ada yang beda gak," tulis akun @jimny.ind, dikutip Jumat (24/11/2023).

Perbedaannya memang terlihat sangat jelas antara Suzuki Jimny lima pintu dengan Suzuki Jimny tiga pintu yang sudah lebih dulu hadir di Indonesia.

